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Salihli’ye yapılan hizmetleri görüştüler

MANİSA HABERLERİ  | 05.11.2020 19:00 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Salihli’ye yapılan hizmetleri görüştüler

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesinin ilçedeki projelerinin görüşüldüğü ziyarette, Salihli’ye hizmetlerin devam edeceği vurgusu yapıldı.
İl genelinde çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli’de de proje ve hizmetlerine devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya da, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret ederek, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesinin ilçedeki projeleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ziyareti nedeniyle Yalçınkaya’ya teşekkür eden Başkan Kayda, “Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte olmaktan, aynı yolu yürümekten Salihli’mize hizmet etmekten büyük gurur ve onur duyuyoruz” dedi. Kayda’ya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya da, Salihli’ye hizmetlerin devam edeceğini ifade etti.

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