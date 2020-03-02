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Salim Akbaş: “Askerlerimiz İdlib’de hem ülke sınırlarımızı hem de mazlumları korumakta”

SİNOP HABERLERİ  | 02.03.2020 13:50 | Son Güncelleme

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası(TSO), İdlib’de Esed rejiminin düzenlediği hava saldırı sonucu şehit olan askerler için basın açıklaması düzenlendi.Oda binasında gerçekleşen basın açıklamasında konuşan Sinop TSO Başkanı Salim Akbaş, “Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk.

Salim Akbaş: “Askerlerimiz İdlib’de hem ülke sınırlarımızı hem de mazlumları korumakta”

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası(TSO), İdlib’de Esed rejiminin düzenlediği hava saldırı sonucu şehit olan askerler için basın açıklaması düzenlendi.
Oda binasında gerçekleşen basın açıklamasında konuşan Sinop TSO Başkanı Salim Akbaş, “Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de, İdlib’de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabb’im şehitlerimizin mekânını cennet, eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib’de hem ülke sınırlarımızı hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez” dedi.

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