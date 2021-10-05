YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Salomon Kapadokya Ultra-Trail Koşusu 77 ülkeden sporcuların katılımıyla yapılacak

Salomon Kapadokya Ultra-Trail Koşusu 77 ülkeden sporcuların katılımıyla yapılacak

05.10.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salomon Kapadokya Ultra-Trail Koşusu 77 ülkeden sporcuların katılımıyla yapılacak

NEVŞEHİR (AA) - Salomon Kapadokya Ultra-Trail Koşusu, bu yıl 77 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Ürgüp Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, dünyanın çeşitli yerlerinden misafirleri ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Başarılı bir organizasyon olacağını aktaran Maraşlı, "Gerekli güvenlik çalışmalarımızı yaptık. Şu anda baktığımız zaman 16-17 Ekim'de birçok otelde sırf bu yarış için gelen misafirlerimiz var. Ekim ayında bir turizm hareketliliğine de sebep olacak." dedi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk de göreve geldiği günden bugüne ilçedeki turizm çeşitliliğini artırmak için çaba gösterdiklerini anlatarak, "3 yıldır festival turizmini, öğrenci turizmini önemsediğimiz gibi aynı zamanda da olmazsa olmazımız dediğimiz spor turizmine çok önem veriyoruz." diye konuştu.

Sporcular ve aileleriyle yaklaşık 5 bin misafire ev sahipliği yapacaklarını dile getiren Aktürk, "Böyle bir organizasyonun her yıl Kapadokya'da olmasından dolayı emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Kendinden emin, bölgeye prestij katacak, tanıtıma katkı sunacak her türlü organizasyona da her zaman kapılarımızın açık olduğunu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin organizatörü Aydın Ayhan Güney ise katılımcıların 119, 63 ve 38 kilometrelik üç farklı etapta yarışacağını bildirerek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl pandemiden dolayı yarışları yapmadık ama bu yıl heyecanla başlıyoruz. 2019'da 2 bin 700 kişilik kayıtlı vardı. Bugün kayıtlar sona eriyor. Yaklaşık 2 bin 500 civarında kayıtlımız var. Pandemiye rağmen bu ilgi bizi mutlu ediyor. Katılımcıların yüzde 45'i yabancı. Salomon Kapadokya Ultra-Trail Koşusu, kendi kategorisinde dünyanın en büyük 20 yarışından birisi, o sebeple ilgi de çok fazla."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10 bin metre yükseklikte doğum! Dünya, Türk beyin cerrahını konuşuyor10 bin metre yükseklikte doğum! Dünya, Türk beyin cerrahını konuşuyor
Araçtan pompalı tüfek çıkardığını gören gözlerine inanamadı! Sokak ortasında ateş açtıAraçtan pompalı tüfek çıkardığını gören gözlerine inanamadı! Sokak ortasında ateş açtı
Konya Ovası Projesi'nin 2021-2023 tanıtım ve bilgilendirme çalıştayı Nevşehir'de yapıldıKonya Ovası Projesi'nin 2021-2023 tanıtım ve bilgilendirme çalıştayı Nevşehir'de yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir

Nevşehir Namaz Vakitleri 5 Ekim Salı

İmsak
05:12
Sabah
06:34
Öğle
12:35
İkindi
15:50
Akşam
18:26
Yatsı
19:42

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Salı

Defne Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Bagdatlı Eczanesi
Avanos
Halıloglu Eczanesi
Derinkuyu
Meltem Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Adanaspor-Bandırmaspor maçının ardından

Adanaspor-Bandırmaspor maçının ardından

Göztepe-Giresunspor maçının ardından

Göztepe-Giresunspor maçının ardından

Giresunspor, Göztepe'yi yenerek Süper Lig'de 25 maç sonra galip geldi

Giresunspor, Göztepe'yi yenerek Süper Lig'de 25 maç sonra galip geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.