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Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, Ürgüp ekonomisine canlılık getirdi

18.10.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etkinliğin organizatörü Ayhan Aydın Güney: - "Bu tür aktiviteler, turizm merkezlerinin kazancını artırıyor. Bu etkinlik yaklaşık 3 milyon avro getiri sağladı" - Otel işletmecisi Halil Elalan: - "Otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Birçok misafirimize yer bulmakta zorlandık"

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde hafta sonunda, 75 ülkeden 2 bin 224 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, ilçe ekonomisine katkı sağladı.

Çeşitli ülkelerden yakınları ve teknik ekipleriyle Ürgüp'e gelen sporcular sayesinde konaklama tesisleri tam doluluğa ulaştı.

Yarışlar dışındaki boş zamanlarında esnaftan alışveriş yapan, restoranlar ve hediyelik eşya dükkanlarında yoğunluk oluşturan sporcular ve yakınları, ilçe ekonomisine canlılık getirdi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, AA muhabirine, ilçe ve bölge ekonomisine katkı sunan uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kapadokya'nın bu tür organizasyonlarla tanınırlığının arttığını vurgulayan Aktürk, "Aileleri ile hafta sonunda yaklaşık 5 bin kişi ağırladık. Uçak yolculuğu yapıyorlar, otellerde konaklayıp restoranlarda ve kafelerde yeme içme ihtiyaçlarını gideriyorlar. Ürgüp'ün dışında farklı yerlerde konaklayanlar da var. Bu organizasyona Ürgüp olarak ev sahipliği yapıyoruz ama temelde tüm bölgemize ekonomik katkısının olmasını önemsiyoruz." dedi.

- "Ürgüp'e gelen yabancıların büyük çoğunluğu buradan Antalya'ya Efes'e gidiyor"

Etkinliğin organizatörü Ayhan Aydın Güney de Kapadokya'nın doğa sporları için dünyanın ender alanlarından biri olduğunu, etkinliğin her geçen yıl daha bilinir hale gelmesinin temelinde bölgenin eşsiz güzelliklerinin yattığını belirtti.

Bu yıl 9'uncusunu gerçekleştirdikleri yarışla bölge ve ülke ekonomisine değer katmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Güney, şunları kaydetti:

"Bu tür aktiviteler turizm merkezlerinin kazancını artırıyor. Bu etkinlik yaklaşık 3 milyon avro getiri sağladı. Aslında ülke sayısı çok önemli, Namibya'dan, Şili'den, Arjantin'den gelenler var. Etkinlik için Ürgüp'e gelen yabancıların büyük çoğunluğu buradan Antalya'ya, Efes'e gidiyor. Türkiye'ye gelmişken farklı yerleri de geziyor. Biz özellikle bu tarihi seçtik çünkü hem turizmin yavaşlamaya başladığı hem de hava şartlarının iyi olduğu bir dönem. Umudumuz, Türkiye'de bu tür etkinliklerin çoğalmasıdır. Bu etkinliklerin turizm bölgelerinde yapılmasının sebebi konaklama ve yeme içme altyapısına sahip olunmasıdır. Kapadokya'da düşük sezonda haftalık aktivitelerin olması turizmi canlı tutar, hem de sporcular ve yabancı basının desteğiyle tanıtıma katkı sunar."

İlçede otel işleten Halil Elealan ise etkinliğin sadece ilçede değil, tüm bölgede hissedilir derecede hareketlilik doğurduğuna dikkati çekerek, "Otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Birçok misafirimize yer bulmakta zorlandık. Gelen çok sayıda kişi alışveriş yaparak da çok büyük katkı sağladı." diye konuştu.

Kafeterya işletmecisi Esma Şüküroğlu da yabancı müşterilerinden bazılarının önceki yıllarda düzenlenen yarışlara da katıldığını, etkinliğin farklı ülke insanları ile güzel dostluklar kurulmasına zemin oluşturduğunu ifade etti.

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