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Salon ve stadyum sportif faaliyetlere hazır

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.05.2020 11:44 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, stat ve kapalı spor salonunun, yapılan yenileme çalışmalarıyla, Korona virüs tedbirleri sonrasındaki spor müsabakalarına hazır olduğu belirtildi.Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, ilçe stadının çim halı değişimi ve koşu parkuru ile kapalı spor salonundaki tribün bölümü çarpma levhaları ve tribün korkuluklarının yapımının tamamlandığını ifade etti.

Salon ve stadyum sportif faaliyetlere hazır

Kütahya’nın Simav ilçesinde, stat ve kapalı spor salonunun, yapılan yenileme çalışmalarıyla, Korona virüs tedbirleri sonrasındaki spor müsabakalarına hazır olduğu belirtildi.
Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, ilçe stadının çim halı değişimi ve koşu parkuru ile kapalı spor salonundaki tribün bölümü çarpma levhaları ve tribün korkuluklarının yapımının tamamlandığını ifade etti. Sapmaz, “İlçe stadımızdaki yapılan değişikliklere destek verenlere ve ziyaret ederek yenilikleri yerinde inceleyen Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Matar ve İlçe Emniyet Müdürü Onur Altıdağ’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Salon ve stadyum sportif faaliyetlere hazır

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Gediz
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Simav
Zemzem Eczanesi
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