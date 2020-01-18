Şalpazarı Ağasarlılar Derneği yoğun katılımla açıldı

Samsun Şalpazarı Ağasarlılar Yardımlaşma, Kültür ve Dayanışma Derneğinin dernek merkezi Samsun protokolünün ve vatandaşların yoğun katılımla hizmete açıldı.

Samsun İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Necati Efendi Sokak’ta her türlü donatıya sahip olan Şalpazarı Ağasarlılar Yardımlaşma, Kültür ve Dayanışma Derneğinin merkezinin açılışı gerçekleşti. Açılışa Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Derneğimize katkı yapan herkese teşekkür ederim”

Açılış öncesi selamlama konuşması yapan Dernek Başkanı Metin Çolak, ”Derneğimizin amacı şehrimizde yaşayan hemşehrilerimizin birlik ve beraberlik içinde yaşamaları, yöreye has gelenek, görenek, örf ve adetleri canlı tutarak gelecek nesillere aktarılması, değerlere sahip çıkarak sivil toplum faaliyetlerini icra etmektir. Bu kapsamda faaliyetlerini sürdürecek derneğimize katkı koyan, desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Bu vesile ile kardeşlik bağları ile güçlendireceğimiz ve değer katacağımız derneğimiz merkezi hayırlı, uğurlu olsun" dedi.