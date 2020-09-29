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Şalpazarı’na Gençlik Merkezi

TRABZON HABERLERİ  | 29.09.2020 13:46 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, Vakfıkebir ve Şalpazarı’nda incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, Vakfıkebir ve Şalpazarı’nda incelemelerde bulundu. Vakfıkebir’de projesi hazırlanan ve Belediye ile protokolü imzalanan havuzun bölgede önemli bir eksikliği kapatacağı belirtilirken, ilçedeki mevcut sentetik sahanın modernizasyonuna önümüzdeki ay başlanacağı belirtildi.
Şalpazarı’ndaki gençleri birçok etkinlik ve kurslarla buluşturacak olan Gençlik Merkezi inşaatının ise 1.5 ay sonra tamamlanacağı belirtildi. Çebi, TOHM ve SEM sporcuları ile de buluşarak gelişmeleri değerlendirdi.
Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile birlikte Vakfıkebir ilçesine giden Çebi, Belediye Başkanı Muhammet Balta ile bir araya geldi.
Başkan Balta, ilçeye kazandırılacak olan projenin önemine değinerek “Bakanlığımızın desteği ile ilçemizde yapılacak olan havuz, hem Vakfıkebir’e, hem de Büyükliman havzasındaki diğer ilçelere hizmet verecek, bu nedenle çok önemli bir projenin bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz. Gerek Gençlik ve Spor Bakanlığı, gerek milletvekillerimiz ve diğer tüm bürokratlarımızın desteği ile kısa kulvar olimpik yüzme havuzu tamamlandığında, çok büyük bir ihtiyacı karşılaşacak” diye konuştu.
Yatırım ve İşletmeler Şube Müdürü Bekir Bişiren ve Spor Şube Müdürü Yusuf Çebi’nin de katıldığı ziyaretlerde mevcut Vakfıkebir Sentetik Saha da gezildi.
Müdür Birdal Öztürk, çalışmaların çok kısa sürede tamamlanacağını belirterek“ Önümüzdeki ay başlanacak olan çalışmaları çok kısa sürede tamamlayacağız. Bu konuya büyük önem veriyoruz” dedi. Daire Başkanı Çebi de, mevcut sentetik sahasının çim, tel örgü, tribün ve soyunma odalarının yenileneceğini kaydetti. Çebi, burada Polislik ve BESYO sınavlarına hazırlanan gençlerle de sohbet etti, ardından Vakfıkebir Adnan Demirtürk Yurdunda incelemelerde bulundu.
Şalpazarı ilçesine giderek Belediye Başkanı Refik Kurukız’ı ziyaret eden Selçuk Çebi ve beraberindekiler, burada yapımı devam eden Gençlik Merkezi inşaatını gezdiler. Selçuk Çebi, “Şalpazarı yaylaları, mükemmel doğasıyla ün salan bir güzel ilçemiz. Buraya yatırımlar devam edecek” diye konuştu.
Geleceğin olimpiyat ve dünya şampiyonlarını yetiştirildiği Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Sporcu Eğitim Merkezini (SEM) ziyaret eden Selçuk Çebi, burada sporcularla bir araya geldi. Antrenörlerin de katıldığı görüşmede sporcuların performans değerlendirmeleri yapıldı. Güreş, boks, karate, curling, tenis, yüzme ve atletizm sporcuları, Daire Başkanı Selçuk Çebi ve İl Müdürü Birdal Öztürk’e taleplerini ilettiler.

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