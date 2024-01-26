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Şalpazarlı avcılar domuz avına çıktı

İHA İHA
26.01.2024 09:42 | Son Güncelleme:
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Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde avcılar, yaşam alanlarına zarar veren ve insanlara da saldıran domuzlar için ava çıktılar

Şalpazarlı avcılar domuz avına çıktı

Şalpazarı Avcılar Kulübü üyeleri kış mevsiminde daha çok zarar veren yaban domuzları ile mücadelesini dağ-taş dere demeden kışın zor şartlarında sürdürürken, bir yandan da kulüp üyesi avcılara da uygulamalı avlanmayı öğretiyorlar.

Şalpazarı Avcılar Kulüp Başkanı Baki Gülay, yaptığı açıklamada “İlçemize bağlı 30 mahalleden toplam 61 avcıyı bir araya getirerek oluşturduğumuz Şalpazarı Avcılar Kulübü olarak yüksek kesimlere aşırı derece kar yağmasından dolayı aç karınlarını doyurabilmek için alçak ve İlçe merkezlerine yakın mahallere kadar indiler. Bundan dolayı avcılar kulübü olarak yaban domuzlarını kulübümüze üye olan arkadaşlarımızın katılımlarıyla beraber ateşli silahlarda iyi olanlarla beraber avlıyoruz. Bir anlamda da avcılarımıza uygulamalı avlanmayı da öğretmiş oluyoruz” dedi.

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