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  4. Salsa şöleni sona erdi

Salsa şöleni sona erdi

ANTALYA HABERLERİ  | 20.01.2020 12:12 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Dans Sporları Federasyonu 2019-2020 Salsa Ligi Kulüpler Sportif Salsa Şampiyonası’nın ikinci etabı tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Dans Sporları Federasyonu 2019-2020 Salsa Ligi Kulüpler Sportif Salsa Şampiyonası’nın ikinci etabı tamamlandı. Antalya’da salsa rüzgarı estiren şampiyona dans severlere unutulmaz anlar yaşattı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Fatih Haktan Coşkun Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğiyle Cam Piramit’te düzenlenen Türkiye Dans Sporları Federasyonu Sportif Salsa Dans Yarışmaları ve Kulüpler Arası Salsa Şampiyonası’na farkı şehirlerden 750 sporcu katıldı. Yarışmada yaklaşık 32 klasmanda sporcular yeteneklerini sergileyerek finalde kürsüye çıkmak için ter döktü. Renkli görüntülere ev sahipliği yapan organizasyonda A klasmanda Emek ve Büşra Yeter, solo kadınlarda Tuğba Üte, solo kadın miniklerde Alina Turcan ve grup şov yıldızlarda Dans Park birinci oldu. Yılda 6 etap olarak düzenlenen yarışmalar sonunda kategorilerinde en çok puanı toplayan sporcular, yurt dışında Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanıyor.

Kupaya uzanan finalistler
Şampiyonanın diğer kategorilerinde; ikili yıldızlarda Ege Şen ve Umut Elverdi, çift şov klasman miniklerde Defne Coşgun ve Umut Elverdi, genç erkek soloda Yiğitalp İsindere, genç kadın soloda İclal Aydın birinciliğe ulaştı. Şov çift yetişkin birinciliğini ise Onur Tura ve Hazal Akyüz elde etti. Şampiyonada, Türkiye’nin değişik şehirlerinden gelen 750 sporcunun hünerlerini sergilediğini ifade eden Coşkun, “Antalya’da böylesi güzel bir etkinliğe imza attığımız için çok mutluyuz. Organizasyonun halka açık ve ücretsiz olması Antalyalı dans severlerin Salsa’ya ilgisini arttırdı. Antalyalılar sanatı ve sporu destekleyen bir belediye başkanına sahip oldukları için çok şanslı. Şampiyonanın her noktasında vermiş oldukları destekten dolayı büyükşehir belediyesine ve kıymetli başkan Muhittin Böcek’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

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