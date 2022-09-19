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Salt'ın yeni sergisi "Sahnede 90'lar", 12 Şubat'a kadar görülebilecek

19.09.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salt'ın yeni sergisi "Sahnede 90'lar", 12 Şubat'a kadar görülebilecek

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA tarafından kurulan Salt'ın yeni sezona başlangıç yaptığı "Sahnede 90'lar" sergisi, birçok etkinlikle 12 Şubat'a kadar Salt'ın İstiklal Caddesi ve Bankalar Caddesi'deki binalarında ziyarete açık olacak.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, sergi, 1990'lar Türkiye'sinin kültürel ortamını ve sanat üretimlerini sahne ve performans kavramları etrafında ele alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Müdür Yardımcısı ve Salt Yönetim Kurulu Başkan Vekili Işıl Akdemir Evlioğlu, Garanti BBVA olarak toplumsal kalkınma için bilgi, kültür ile sanat üretiminin desteklenmesinin çok önemli olduğu bilinciyle Salt'ı kurduklarını ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Evlioğlu, Salt hakkında ise şunları kaydetti:

"2011 yılında ülkemize kazandırdığımız Salt, özgün çalışmalar üreten, yenilikçi ve katılımcı programlar geliştiren bir kültür kurumu olarak faaliyetlerine devam ediyor. Amacımız, daha fazla sayıda ulusal ve uluslararası kültür-sanat ilgilisine, öğrenciye, sanatçıya, tasarımcıya, mimara, araştırmacıya ve akademisyene erişilebilir bir açık zemin yaratmak. Bankamızın da stratejik öncelikleri arasında yer alan iklim krizi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve dijitalleşme gibi toplumsal meselelerde farkındalık yaratacak içerikler üretmeye, programlar oluşturmaya devam edeceğiz."

Salt Genel Müdürü Deniz Ova ise "Sahnede 90'lar, performansın toplum, ekonomi, sokak ve siyasetle ilişkisini irdeliyor. Sergi, uzun süreli bir araştırma ile çeşitli kaynaklardan toplanmış arşivlere dayanıyor." ifadesini kullandı.

"Sahnede 90"lar sergisi kapsamında ayrıca 1990'lı yıllarda Türkiye'de gerçekleştirilen performanslara ilişkin arşiv niteliğindeki web sitesi herkese açık olacak.

- Salt, 11 yıllık yolculuğunda bugüne dek 3 milyon kişiyi ağırladı

Salt, 11 yıllık yolculuğunda bugüne kadar 3 milyon kişiyi ağırladı. Film gösterimi, performans, konser, konferans, atölye gibi 1500'ü aşkın program gerçekleştirdi. İstanbul ve Ankara'da 100'ü aşkın sergi açtı.

Salt Araştırma'dan ise bugüne kadar 555 bin kişi yararlandı. 100 binden fazla yayının bulunduğu kütüphanesiyle özellikle öğrenci, akademisyen ve araştırmacılar için önemli bir kaynak olan Salt'ın arşivinde herkese açık ve ücretsiz erişime sunulan çevrim içi belge ve kaynaklar 2 milyona yaklaştı.

Salt Araştırma Fonları aracılığıyla da Türkiye odaklı 100'ü aşkın araştırmacıya destek sağlandı ve sağlanmaya da devam ediyor.

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