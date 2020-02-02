Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası tamamlandı

Bu müsabakaların Kahramanmaraş'ta yapılmasına vesile olan başta Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur olmak üzere bütün antrenör ve sporculara teşekkür eden Kazancı, şunları kaydetti:

"Daha önce gelip şalvar güreşini izlediğimde, sadece bu ilde ve çevresinde kapalı bir kutu içerisinde kaldığını gözlemlemiştik. O günden bu güne başta Dünya Etnospor Konfederasyonumuzun çabası ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuzun desteğiyle burada Dünya Şalvar Şampiyonası yapıldı. 42 ülkeden yaklaşık 300 sporcu yer aldı. Kahramanmaraş'a ait olan, bizim değerimiz, kültürümüz olan bu spor dalını bundan sonra inşallah dünya sathına yayacağız."

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş'ın kahramanlığına yakışır bir spor dalında mücadele verildiğini söyledi.

Rakibinin karşısına çıkıp, bileğinin ve aklının gücüne güvenenin galip geldiği bir müsabakanın, tam Kahramanmaraşlılara layık olduğunu belirten Özdemir, "Biz de tam 100 yıl önce ülkemizi işgal etmeye çalışanlara, bağımsızlığımıza ve namusumuza el uzatmaya çalışanlara aynı bu spor müsabakasında olduğu gibi karşılık verdik. O günkü galibiyetimiz, Maraş'ın adının kahraman olarak kalmasına, Türk milletinin de dünyada hiçbir zaman esareti kabul etmeyeceğine örnek teşkil etti." diye konuştu.