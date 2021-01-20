YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Şam tatlısı yaparak baba mesleğini sürdürüyor

Şam tatlısı yaparak baba mesleğini sürdürüyor

20.01.2021 11:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta Şükrü Karabörk 2 metrekarelik kulübede kendi eliyle yaptığı tatlıları satarak hem baba mesleğini sürdürüyor hem geçimini sağlıyor.Tarihi Kapalı Çarşı girişinde Şam tatlısı satan 48 yaşındaki 3 çocuk babası Şükrü Karabörk, babasının mesleği olan tatlıcılığı devam ettirdiğini söyledi.

Kahramanmaraş’ta Şükrü Karabörk 2 metrekarelik kulübede kendi eliyle yaptığı tatlıları satarak hem baba mesleğini sürdürüyor hem geçimini sağlıyor.
Tarihi Kapalı Çarşı girişinde Şam tatlısı satan 48 yaşındaki 3 çocuk babası Şükrü Karabörk, babasının mesleği olan tatlıcılığı devam ettirdiğini söyledi. Karabörk, “Özenle ve titizlikle hazırladığımız tatlıları buradaki kulübemize getirip satışa sunuyoruz. Babam 35 yıldır tatlı satarak bizlere baktı. Yaşlandığı için artık gelemiyor. Bu mesleği burada ben devam ettiriyorum. Özellikle Şam tatlısı yemek için gelen özel müşterilerimiz var. Sipariş vermek isteyenler oluyor ve onlara da özel bir şekilde hazırlayarak teslim ediyoruz. Yaptığımız tatlı tamamen doğal ve hiçbir katkı maddesi yok" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
Alkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldıAlkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldı
1/

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

İmsak
06:13
Sabah
07:37
Öğle
12:48
İkindi
15:27
Akşam
17:49
Yatsı
19:09

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Çarşamba

İbni Sina Eczanesi
Dulkadiroglu
Şifa Eczanesi
Dulkadiroglu
Bayram Eczanesi
Onikisubat
Efe Eczanesi
Onikisubat
Ihlamur Eczanesi
Onikisubat
Yatılı Bölge Eczanesi
Onikisubat
Kılınç Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

Zabıtadan hurda araç denetimi

Zabıtadan hurda araç denetimi

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Diğer Haberler

Heyelan bölesinde yol açma çalışmaları devam ediyor

Heyelan bölesinde yol açma çalışmaları devam ediyor

Jandarma ile çocukların kar keyfi

Jandarma ile çocukların kar keyfi

Kahramanmaraş’ta karla mücadele

Kahramanmaraş’ta karla mücadele

Kahramanmaraş'ta kafası pres makinesine sıkışan işçi öldü

Kahramanmaraş'ta kafası pres makinesine sıkışan işçi öldü

Başkan Okay’dan eğitime destek

Başkan Okay’dan eğitime destek

Güngör: "Yedikuyular en çok kar yağışı alan bölgelerin başında"

Güngör: "Yedikuyular en çok kar yağışı alan bölgelerin başında"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.