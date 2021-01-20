Şam tatlısı yaparak baba mesleğini sürdürüyor

Kahramanmaraş’ta Şükrü Karabörk 2 metrekarelik kulübede kendi eliyle yaptığı tatlıları satarak hem baba mesleğini sürdürüyor hem geçimini sağlıyor.

Tarihi Kapalı Çarşı girişinde Şam tatlısı satan 48 yaşındaki 3 çocuk babası Şükrü Karabörk, babasının mesleği olan tatlıcılığı devam ettirdiğini söyledi. Karabörk, “Özenle ve titizlikle hazırladığımız tatlıları buradaki kulübemize getirip satışa sunuyoruz. Babam 35 yıldır tatlı satarak bizlere baktı. Yaşlandığı için artık gelemiyor. Bu mesleği burada ben devam ettiriyorum. Özellikle Şam tatlısı yemek için gelen özel müşterilerimiz var. Sipariş vermek isteyenler oluyor ve onlara da özel bir şekilde hazırlayarak teslim ediyoruz. Yaptığımız tatlı tamamen doğal ve hiçbir katkı maddesi yok" dedi.

