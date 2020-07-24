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Saman balyaları yandı

MUĞLA HABERLERİ  | 24.07.2020 14:37 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Paşapınarı mahallesinde saman balyalarının bulunduğu bir depoda yangın çıktı.Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Paşapınarı Mahallesi küme evlerinde çıkış nedeni tespit edilemeyen balya yapılmış ve boş arazide duran samanlar alev aldı.

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Paşapınarı mahallesinde saman balyalarının bulunduğu bir depoda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Paşapınarı Mahallesi küme evlerinde çıkış nedeni tespit edilemeyen balya yapılmış ve boş arazide duran samanlar alev aldı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları sürüyor.

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Bodrum
Ümit Eczanesi
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