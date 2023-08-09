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Saman balyası yüklü römork alev alev yandı

09.08.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Daday ilçesinde saman yüklü traktör römorkunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Saman balyası yüklü römork alev alev yandı

Olay, dün akşam saatlerinde Daday ilçesi Hasanşeyh köyü Bitigözü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Pirci isimli vatandaşa ait traktörün römorkunda bulunan saman balyaları egzozdan sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle tutuştu. Seyir halindeyken römorkta çıkan yangını gören Pirci, traktörü römorktan ayırarak durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 150 saman balyası küle dönerken, römork kullanılmaz hale geldi.

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