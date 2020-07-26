Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde saman yüklü kamyon devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Davut Turgut idaresindeki 44 BV 696 plakalı İveco marka kamyon Belören Beldesi 3. kilometrede sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yaşanan kazada sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kamyonda bulunan saman çuvalları yola dağıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.