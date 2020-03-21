Samandağ Belediyesi, uyarıları dinlemeyen vatandaşlara meydanı kapattı

Samandağ Belediyesi, Koronavirüs kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen meydan, park gibi alanlarda toplanmaya devam eden vatandaşları önlemek amacıyla sınırlama tedbirleri almaya başladı.

Samandağ Abdullah Cömert Parkı’nda insanların toplanmasını ve oturmasını sınırlamak için belediye zabıta ekiplerince oturma gurupları etrafına emniyet şeridi çekildi. Vatandaşların ve özellikle yaşlıların ihtiyaçlar dışında gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları, topluluk oluşturacak şekilde bir araya gelmemeleri istendi.

