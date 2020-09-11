Samandağ Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne 97 bin 350 lira hibe

Samandağ Belediyesi öncülüğünde kurulan Samandağ Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi istihdama katkı sağlayacak projesiyle Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği almaya hak kazandı.

Kadın emeğini ön plana çıkaran ve kadınlara istihdam olanağı sağlayacak olan proje için Samandağ Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne 97 bin 350 lira ekipman ve makine alımı için hibe desteği sağlandı.

Hibe desteği için Hatay Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünde protokol imzalandı. Ticaret İl Müdürlüğünde gerçekleşen imza törenine Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, Hatay Ticaret İl Müdürü Halit İmrek, Samandağ Belediyesi Meclis Üyesi Atiye Sönmez Erdoğdu ve Samandağ Belediyesi Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Yeliz Beyaz katıldı.

“Yüzde 75’ine hibe kazanıldı”

Protokolün imzalanmasının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Eryılmaz, Samandağ Belediyesi olarak her zaman kadın girişimcilerin yanında olacağını belirterek, “Kooperatif bünyesinde kadınlarımıza istihdam sağlamak ve seri üretime geçme amaçlı bir hibe başvurusunda bulunduk. Ticaret Bakanlığı’nın Kooperatiflere ve Kadın girişimcilere destek verme amaçlı bir program hazırlamış. Biz de başvuru yaptık ve başvurumuz il müdürlüğü tarafından kabul edildi. Bu protokol kapsamında teknik cihazların alınması konusunda 150 bin lira değerinde bir proje hazırlandı. Bunun yüzde 75’ini bakanlık tarafından hibe olarak almaya hak kazandık” diye konuştu.