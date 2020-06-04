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Samandağ’da jandarmadan kenevir operasyonu

HATAY HABERLERİ  | 04.06.2020 23:12 | Son Güncelleme

Hatay’ın Samandağ ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 3 eve düzenlenen operasyonda çok miktarda Hint keneviri ele geçirildi.Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı merkez karakolunca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen Sutaşı ve Kuşalanı Mahallesi’nde Z.A, S.T ve C.T.’nin evlerine baskın yaptı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 3 eve düzenlenen operasyonda çok miktarda Hint keneviri ele geçirildi.
Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı merkez karakolunca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen Sutaşı ve Kuşalanı Mahallesi’nde Z.A, S.T ve C.T.’nin evlerine baskın yaptı. Baskında çok sayıda Hint keneviri ele geçirildi.
Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan kontrollerde çok sayıda kenevir bitkisi ele geçirildi.

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