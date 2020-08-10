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Samandağ’da Kaza: 3 yaralı

HATAY HABERLERİ  | 10.08.2020 09:09 | Son Güncelleme

Hatay`ın Samandağ ilçesinde diyaliz servisi ile ekmek dağıtım aracı çapıştı.Edinilen bilgiye göre kaza, Samandağ-Antakya yolu üzerinde yer alan Uzunbağ Mahallesinde plakaları ve sürücü isimleri belirlenmeyen diyaliz servis aracıyla ekmek servis aracı kaza yaptı.

Hatay`ın Samandağ ilçesinde diyaliz servisi ile ekmek dağıtım aracı çapıştı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Samandağ-Antakya yolu üzerinde yer alan Uzunbağ Mahallesinde plakaları ve sürücü isimleri belirlenmeyen diyaliz servis aracıyla ekmek servis aracı kaza yaptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine İtfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralan 3 kişi Hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza sebebiyle ekme servisinden dökülen ekmek nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesiyle birlikte tekrar trafiğe açıldı.

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