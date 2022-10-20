İSTANBUL (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde şamandıra halatına takılan caretta, İstanbul Akvaryum dalgıçları tarafından kurtarıldı.

İstanbul Akvaryum'dan yapılan açıklamaya göre, Kaş'ta denizde yüzen bir carettanın boynuna ve ön uzuvlarına şamandıra halatı dolandığı görüldü. İstanbul Akvaryum Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yapılan ihbar sonucu İstanbul Akvaryum dalgıçları bölgeye intikal etti. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde Life Aquatic Serbest Dalış Okulu iş birliğiyle 2 gün süren dalışlar sonucu carettanın yeri tespit edildi ve karaya çıkarılan caretta, boynuna ve ön uzuvlarına dolanan halattan kurtarıldı. Veteriner ekibin gerekli kontrolleri sonrası caretta denize geri salındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, carettayla ilgili ihbarı alır almaz dalış ekiplerini İstanbul'dan Kaş'a gönderdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ekibimiz, uzun süren dalışlar sonucunda boynuna ve ön uzuvlarına halat dolanan carettayı bulup kurtardı ve gerekli kontrollerini yapıp denize geri saldı. Ekibimden aldığım teknik bilgiye göre, müdahale edilmediği takdirde özellikle boyun kısmına dolanan halatın oldukça sıkı ve kısa bir zaman sonra carettanın hayatını kaybetme riskinin oldukça yüksek olduğuna hasıl oldum. Denizlere atılan poşetler, maskeler, sigara paketleri, izmaritleri, bütün bu plastik ve halat gibi materyallerin hepsi deniz canlılarını çok olumsuz etkiliyor. Denizlerimize ve barındırdıkları ekosistemlere olan ilgimizin yeterli derecede gelişmesi, çevre ve türlerin korunması adına oldukça önemli. Özellikle plastik atıkların denizde yaşayan canlılar için yarattığı tehlikenin farkında olmalı ve bu konuda bilinçli davranmak zorundayız."

İstanbul Akvaryum Küratörü Dr. Uğur Çağlar da "İlk gün bölgede su altında 4 saat süren bir dalış gerçekleştirdik ancak carettayı bulamadık. Sonraki gün yaklaşık 5 metreye yapılan dalış sonucunda carettayı tespit ederek kıyıya çıkarttık. Carettayı, boynuna ve ön uzuvlarına dolanan halatlardan kurtararak gerekli kontrollerimizi yaptıktan sonra denize geri saldık." ifadelerini kullandı.

