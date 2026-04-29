Samandıra karıştı! Futbolcular da o isimden rahatsız: Bireysel hareketleri tepki çekti

Galatasaray karşısında gördüğü kırmızı kart sonrası eleştirilerin odağı haline gelen Ederson, kulüp içinde de tartışılmaya devam ediyor. Brezilyalı kaleciyle ilgili son gelişmeler, Samandıra’da huzursuzluk yaşandığını ortaya koyuyor.

SAMANDIRA KARIŞTI

Ederson’un yalnızca sahadaki performansı değil, saha içi ve dışındaki tutumları da teknik ekip ve yönetimin dikkatini çekmiş durumda. Kulüp içerisinde yapılan değerlendirmelerde, oyuncunun genel tavırlarının takım atmosferini olumsuz etkilediği konuşuluyor.

TAKIM ARKADAŞLARI RAHATSIZ

Takım arkadaşlarının da Ederson’dan rahatsız olduğu ifade ediliyor. Özellikle son dönemde yaşanan iletişim problemlerinin soyunma odasına kadar yansıdığı ve bu durumun takım içi dengeleri zorladığı belirtiliyor.

SORUN: BİREYSEL HAREKETLER

Tecrübeli kalecinin zaman zaman bireysel hareket etmeye eğilimli tavırlarının, kolektif oyun anlayışına zarar verdiği değerlendiriliyor. Bu durumun saha içindeki uyumu da doğrudan etkilediği düşünülüyor.

İSTENMEYEN ADAM OLDU

Tüm bu gelişmelerin ardından Ederson’un sarı-lacivertli ekipte istenmeyen isimler arasına girdiği ifade ediliyor. Hem performansı hem de takım içindeki davranışları nedeniyle eleştirilen Brezilyalı file bekçisinin geleceği belirsizliğini koruyor.