Samandıra'yı resmen terk etti! Fenerbahçe'nin yıldızı ülkesine döndü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de sezonun son hafta maçında pazar akşamı İkas Eyüpspor’u ağırlayacak. Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.
Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca’dan kötü haber geldi. Brezilyalı yıldızın yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle Eyüpspor karşılaşmasında riske edilmemesi bekleniyor. Teknik heyetin, deneyimli oyuncuyu sezonun son maçında dinlendirme kararı aldığı öğrenildi.
Fenerbahçe’de Dorgeles Nene de kritik mücadelede forma giyemeyecek. Son haftalarda takımdan uzak kalan futbolcunun ameliyat olacağı kesinleşirken, tedavi sürecine ilişkin detayların kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
Öte yandan aldığı 3 maçlık ceza nedeniyle sezonu erken kapatan Ederson, teknik ekipten izin alarak ülkesine döndü. Brezilyalı oyuncunun, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını Brezilya’da sürdüreceği belirtildi.
