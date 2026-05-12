SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Samandıra'yı resmen terk etti! Fenerbahçe'nin yıldızı ülkesine döndü

Fenerbahçe, sezonun son haftasında Eyüpspor karşısına eksiklerle çıkacak. Hafif sakatlığı bulunan Talisca’nın forma giymesi beklenmezken, ameliyat kararı alınan Nene kadroda yer almayacak. Cezalı Ederson ise hazırlıklar için Brezilya’ya döndü.

Samandıra'yı resmen terk etti! Fenerbahçe'nin yıldızı ülkesine döndü
Cevdet Berker İşleyen
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de sezonun son hafta maçında pazar akşamı İkas Eyüpspor’u ağırlayacak. Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

TALISCA KADRODA YOK

Samandıra yı resmen terk etti! Fenerbahçe nin yıldızı ülkesine döndü 1

Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca’dan kötü haber geldi. Brezilyalı yıldızın yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle Eyüpspor karşılaşmasında riske edilmemesi bekleniyor. Teknik heyetin, deneyimli oyuncuyu sezonun son maçında dinlendirme kararı aldığı öğrenildi.

NENE İÇİN AMELİYAT KARARI

Samandıra yı resmen terk etti! Fenerbahçe nin yıldızı ülkesine döndü 2

Fenerbahçe’de Dorgeles Nene de kritik mücadelede forma giyemeyecek. Son haftalarda takımdan uzak kalan futbolcunun ameliyat olacağı kesinleşirken, tedavi sürecine ilişkin detayların kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

EDERSON BREZİLYA’YA GİTTİ

Samandıra yı resmen terk etti! Fenerbahçe nin yıldızı ülkesine döndü 3

Öte yandan aldığı 3 maçlık ceza nedeniyle sezonu erken kapatan Ederson, teknik ekipten izin alarak ülkesine döndü. Brezilyalı oyuncunun, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını Brezilya’da sürdüreceği belirtildi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saray şampiyonluk kutlaması biletlerini satışa çıkardıG.Saray şampiyonluk kutlaması biletlerini satışa çıkardı
TFF resmen açıkladı! Süper Lig'in başlangıç tarihi belli olduTFF resmen açıkladı! Süper Lig'in başlangıç tarihi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika fenerbahçe Ederson
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen anketi Hakan Bayrakçı duyurdu: Bugün seçim olsa kim kazanır?

Beklenen anketi Hakan Bayrakçı duyurdu: Bugün seçim olsa kim kazanır?

Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Derin dekoltesine yorum yağdı! "Estetik mi yaptırdın?"

Derin dekoltesine yorum yağdı! "Estetik mi yaptırdın?"

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.