Mourinho imzayı atmadan kulüp karıştı! Efsane isimden açıklama: "Onu istemiyorum"

Dünya futbolunun dev kulübü Real Madrid’de teknik direktörlük koltuğu için yeniden Jose Mourinho isminin gündeme gelmesi büyük yankı uyandırdı. İspanyol devinde Portekizli çalıştırıcının geri dönüş ihtimali tartışmaları beraberinde getirirken, dikkat çeken açıklama kulübün efsane kalecisi Iker Casillas’tan geldi.

MOURINHO’YA AÇIK MESAJ

Bir dönem birlikte çalıştığı Mourinho hakkında değerlendirmelerde bulunan Casillas, deneyimli teknik adama saygı duyduğunu belirtse de Real Madrid’in başında yeniden görmek istemediğini net sözlerle ifade etti.

"Onu Real Madrid'de istemiyorum" diyen Casillas, bu düşüncenin kişisel bir mesele olmadığını vurguladı. Efsane file bekçisi, kulübün geleceği adına daha doğru tercihlerin bulunduğunu savundu.

“DAHA UYGUN İSİMLER VAR”

Casillas açıklamasında, "Bence hayatımın kulübünü yönetmek için daha uygun başka teknik direktörler var" ifadelerini kullanarak yönetim için farklı seçeneklerin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kulübün menfaatlerini ön planda tuttuğunu belirten eski kaleci, takımın yeni dönemde modern futbol anlayışına uygun bir teknik adama ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

FAVORİSİNİ DE AÇIKLADI

Xabi Alonso ismini ön plana çıkaran Casillas, genç teknik adamın kulübün yapısına çok daha uygun olduğunu düşündüğünü söyledi.

"Kesinlikle Xabi Alonso'yu seçerdim" sözleriyle tercihini açıkça ortaya koyan Casillas, Alonso’nun hem kulübün kültürünü iyi bildiğini hem de teknik adamlık kariyerinde önemli bir çıkış yakaladığını ifade etti.