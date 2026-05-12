SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga

Mourinho imzayı atmadan kulüp karıştı! Efsane isimden açıklama: "Onu istemiyorum"

Iker Casillas, Real Madrid’de yeniden gündeme gelen Jose Mourinho ihtimaline karşı çıktı. Efsane kaleci, takımın başında görmek istediği ismin ise Xabi Alonso olduğunu açıkladı.

Mourinho imzayı atmadan kulüp karıştı! Efsane isimden açıklama: "Onu istemiyorum"
Cevdet Berker İşleyen

Dünya futbolunun dev kulübü Real Madrid’de teknik direktörlük koltuğu için yeniden Jose Mourinho isminin gündeme gelmesi büyük yankı uyandırdı. İspanyol devinde Portekizli çalıştırıcının geri dönüş ihtimali tartışmaları beraberinde getirirken, dikkat çeken açıklama kulübün efsane kalecisi Iker Casillas’tan geldi.

MOURINHO’YA AÇIK MESAJ

Mourinho imzayı atmadan kulüp karıştı! Efsane isimden açıklama: "Onu istemiyorum" 1

Bir dönem birlikte çalıştığı Mourinho hakkında değerlendirmelerde bulunan Casillas, deneyimli teknik adama saygı duyduğunu belirtse de Real Madrid’in başında yeniden görmek istemediğini net sözlerle ifade etti.

"Onu Real Madrid'de istemiyorum" diyen Casillas, bu düşüncenin kişisel bir mesele olmadığını vurguladı. Efsane file bekçisi, kulübün geleceği adına daha doğru tercihlerin bulunduğunu savundu.

“DAHA UYGUN İSİMLER VAR”

Mourinho imzayı atmadan kulüp karıştı! Efsane isimden açıklama: "Onu istemiyorum" 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Casillas açıklamasında, "Bence hayatımın kulübünü yönetmek için daha uygun başka teknik direktörler var" ifadelerini kullanarak yönetim için farklı seçeneklerin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kulübün menfaatlerini ön planda tuttuğunu belirten eski kaleci, takımın yeni dönemde modern futbol anlayışına uygun bir teknik adama ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

FAVORİSİNİ DE AÇIKLADI

Mourinho imzayı atmadan kulüp karıştı! Efsane isimden açıklama: "Onu istemiyorum" 3

Xabi Alonso ismini ön plana çıkaran Casillas, genç teknik adamın kulübün yapısına çok daha uygun olduğunu düşündüğünü söyledi.

"Kesinlikle Xabi Alonso'yu seçerdim" sözleriyle tercihini açıkça ortaya koyan Casillas, Alonso’nun hem kulübün kültürünü iyi bildiğini hem de teknik adamlık kariyerinde önemli bir çıkış yakaladığını ifade etti.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
NBA'den acı haber! 29 yaşındaki yıldız hayatını kaybettiNBA'den acı haber! 29 yaşındaki yıldız hayatını kaybetti
Real Madrid Kulübü Başkanı Perez, seçim çağrısında bulunduReal Madrid Kulübü Başkanı Perez, seçim çağrısında bulundu
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho La Liga son dakika mourinho real madrid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen anketi Hakan Bayrakçı duyurdu: Bugün seçim olsa kim kazanır?

Beklenen anketi Hakan Bayrakçı duyurdu: Bugün seçim olsa kim kazanır?

Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Derin dekoltesine yorum yağdı! "Estetik mi yaptırdın?"

Derin dekoltesine yorum yağdı! "Estetik mi yaptırdın?"

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.