Samanlık yangınında 15 bin TL’lik maddi hasar meydana geldi

Afyonkarahisar’da meydana gelen samanlık yangını paniğe neden olurken, ölen ya da yaralanın olmadığı olay 15 bin TL’lik hasarla atlatıldı.

Yangın, Şuhut ilçesine bağlı Çobankaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K., isimli şahsa ait samanlıktan dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 sat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında 15 bin TL’lik hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme çalışması başlatıldı.

