SPOR

Samantha Johnson, İngilizlere Cenk Tosun'u anlattı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 11.05.2018 17:23 | Son Güncelleme

LiverpoolEcho gazetesi, Everton'a transfer olan Cenk Tosun'u, TRT World'de çalışan İngiliz spor gazetecisi Samantha Johnson'a sordu.

Samantha Johnson, Cenk Tosun'la ilgili samimi açıklamalar yaptı.

Samantha Johnson, İngilizlere Cenk Tosun'u anlattı!

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Cenk Tosun, İngiltere'de her geçen gün daha çok tanınırken İngilizler onun izini sürüyor.

Cenk Tosun, İngiltere'de her geçen gün daha çok tanınırken İngilizler onun izini sürüyor.
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Özel bir röportaj veren TRT World spor gazetecisi Samantha Johnson, Everton'ın Cenk Tosun'u transfer ederek 80 milyon Türk taraftar kazandığını söyledi.

Özel bir röportaj veren TRT World spor gazetecisi Samantha Johnson, Everton'ın Cenk Tosun'u transfer ederek 80 milyon Türk taraftar kazandığını söyledi.
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İstanbul'da çalışan Johnson, Echo'ya yaptığı açıklamada 'Türkler Everton'ı Cenk Tosun'dan dolayı destekliyor. Cenk, Türkiye'de çok sevilen ve gurur duyulan bir futbolcu" ifadesini kullandı.

İstanbul'da çalışan Johnson, Echo'ya yaptığı açıklamada 'Türkler Everton'ı Cenk Tosun'dan dolayı destekliyor. Cenk, Türkiye'de çok sevilen ve gurur duyulan bir futbolcu" ifadesini kullandı.
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"Onu Beşiktaş'ta izlemek eğlenceliydi. Fantastik işler yaptı, çalışma etiği vardı bu yüzden onu Türkiye'de herkes sever" diyen Johnson, "Everton gol attığında Türkiye'de trend oluyor, Cenk Türkiye'nin çocuğu, Türkiye'nin oğlu" diye konuştu.

"Onu Beşiktaş'ta izlemek eğlenceliydi. Fantastik işler yaptı, çalışma etiği vardı bu yüzden onu Türkiye'de herkes sever" diyen Johnson, "Everton gol attığında Türkiye'de trend oluyor, Cenk Türkiye'nin çocuğu, Türkiye'nin oğlu" diye konuştu.
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Türk futboluna da değinen Johnson "Türklerin futbola olan tutkusunu seviyorum. Futbol için çıldırıyorlar. Daha önce bu kadar tutkulu bir futbol ülkesi görmemiştim" derken "Nereye gittiğinizin önemi yok. Beşiktaş'ın Almanya'daki Bayern maçında gelmeyin uyarısına rağmen tribünler Türklerle dolmuştu. Üstelik sadece Beşiktaşlılar değil, Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler de tribündeydi" dedi.

Türk futboluna da değinen Johnson "Türklerin futbola olan tutkusunu seviyorum. Futbol için çıldırıyorlar. Daha önce bu kadar tutkulu bir futbol ülkesi görmemiştim" derken "Nereye gittiğinizin önemi yok. Beşiktaş'ın Almanya'daki Bayern maçında gelmeyin uyarısına rağmen tribünler Türklerle dolmuştu. Üstelik sadece Beşiktaşlılar değil, Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler de tribündeydi" dedi.
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Everton taraftarlarıyla Türk taraftarlar arasında benzerlikler olduğunu belirten Johnson 'İki tarafın da hayatı futbol üzerine kurulu' şeklinde konuştu.

Everton taraftarlarıyla Türk taraftarlar arasında benzerlikler olduğunu belirten Johnson 'İki tarafın da hayatı futbol üzerine kurulu' şeklinde konuştu.
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Cenk Tosun'un Everton'a gelme kararının doğru olduğunu söyleyen İngiliz gazeteci '26 yaş gitmek için doğru bir zamandı. Beşiktaş'ın onu çok ihtiyacı olmasına rağmen satmasını da anlıyorum. Everton harika bir transfer yaptı" dedi.

Cenk Tosun'un Everton'a gelme kararının doğru olduğunu söyleyen İngiliz gazeteci '26 yaş gitmek için doğru bir zamandı. Beşiktaş'ın onu çok ihtiyacı olmasına rağmen satmasını da anlıyorum. Everton harika bir transfer yaptı" dedi.
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Johnson son olarak ise 'Cenk Tosun'un gerçek performansını asıl gelecek sezon göreceğimize inanıyorum. Formunun zirvesindeyken muhteşem bir futbolcu oluyor.

Johnson son olarak ise 'Cenk Tosun'un gerçek performansını asıl gelecek sezon göreceğimize inanıyorum. Formunun zirvesindeyken muhteşem bir futbolcu oluyor.
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Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olan Samantha Johnson; Sky Sports, Bein Sports, Chelsea TV gibi ünlü kanallarda çalıştıktan sonra TRT World'de göreve başladı.

Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olan Samantha Johnson; Sky Sports, Bein Sports, Chelsea TV gibi ünlü kanallarda çalıştıktan sonra TRT World'de göreve başladı.
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Samantha Johnson cenk tosun

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