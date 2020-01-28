YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Şamdan olimpiyat yolunda bir engeli daha aştı

Şamdan olimpiyat yolunda bir engeli daha aştı

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.01.2020 14:17 | Son Güncelleme

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Karatecisi Eray Şamdan, Paris’te yapılan Premier Lig müsabakalarında zirvenin sahibi oldu.Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Karatecisi Eray Şamdan, Fransa’dan Altın Madalya ile döndü.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Karatecisi Eray Şamdan, Paris’te yapılan Premier Lig müsabakalarında zirvenin sahibi oldu.
Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Karatecisi Eray Şamdan, Fransa’dan Altın Madalya ile döndü. Tokyo Olimpiyatları için mücadelesini sürdüren Milli Sporcumuz Şamdan, Paris’te yapılan Premier Lig müsabakalarında zirvenin sahibi oldu. Elde ettiği puanlarla sıralamada kategorisinin ikinci sırasına ulaşan Şamdan, çok büyük avantaj elde ederken, muhteşem performansıyla Olimpiyatlara bir kez daha göz kırptı. 88 Ülkeden kategorilerinde dünyanın en iyisi 742 sporcunun mücadele ettiği Karate 1 Premier Lig Paris etabında genç sporcumuz birbirinden güçlü rakiplerine karşı açık üstünlük kurarak Altın madalya ile elde etti.
Büyük sevince yol açan Paris zaferi için mutluluğunu gizleyemeyen Teknik Direktör Adnan Şamdan, yaptığı açıklamada, “Adım adım Olimpiyatlara yaklaşırken Paris’te muhteşem bir zafere imza attık. Önümüzde 1 Avrupa Şampiyonası 3 Premier Lig müsabakası daha var, ancak Olimpiyat vizesi alacak sıraya yükselerek çok büyük avantaj elde etik ve psikolojik üstünlüğü ele geçirdik. Kalan müsabakalarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek Japonya vizesi alacağımıza inanıyoruz” dedi.
Zaferi değerlendiren Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulüp Başkanı Hüsamettin Ergül ise, “Kulüp olarak Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık’ın da desteğiyle tüm sporcularımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Eray Şamdan’ın Paris zaferiyle Tokyo’ya bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz. İnanıyoruz ki genç sporcumuz Olimpiyatlarda hem Ülkemizi hem de Darıcamızı en iyi şekilde temsil edecek ve kentimize bir ilki yaşatacaktır.” diye konuştu.
Elde edilen başarıdan dolayı milli sporcu Eray Şamdan’ı tebrik ederek olimpiyatlara katılacaklarına inandığını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da, "Milli sporcumuz Eray Şamdan’ın olimpiyatlara katılacağına inancımız tam. Darıca Belediyesi olarak her zaman arkasındayız. Spora ve sporcuya her zaman destek veren bir belediye anlayışıyla spora olan desteğimiz artarak devam edecek. Altın madalya kazanan sporcumuzu, antrenörlerini ve kulüp başkanımızı bu başarıdan dolayı tebrik ediyorum. İnşallah bu yolun sonu Olimpiyatlar olacak” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anneler tecrübelerini çocuklarına aktarıyorAnneler tecrübelerini çocuklarına aktarıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor

Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı

Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı

Kütahya’dan Elazığ’a yardım tırı

Kütahya’dan Elazığ’a yardım tırı

Kocaeli Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

İmsak
06:40
Sabah
08:08
Öğle
13:18
İkindi
15:54
Akşam
18:18
Yatsı
19:41

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Salı

Kandıra Eczanesi
Kandira
Nazar Eczanesi
Golcuk
Şifa Eczanesi
Darica
Gamze Eczanesi
Golcuk
Merkez Eczanesi
Golcuk
Burak Eczanesi
Gebze
Leyla Eczanesi
Gebze
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.