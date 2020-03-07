YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. SAMDOB "Kanlı Nigar" müzikalini son kez sahneledi

SAMDOB "Kanlı Nigar" müzikalini son kez sahneledi

SAMSUN HABERLERİ  | 07.03.2020 23:11 | Son Güncelleme

SAMDOB "Kanlı Nigar" müzikalini son kez sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), geçen sezon sahneye konulan "Kanlı Nigar" müzikalini, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak son kez sanatseverlerin beğenisine sundu.

Cem İdiz'in bestelediği, Haldun Özörten'in rejisörlüğünü üstlendiği müzikal, İzmir ve Ankara'dan sonra Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak ve son kez, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sahneye konuldu.

İki perdeden oluşan "Kanlı Nigar" müzikali, Özlem Belkıs'ın düzenlemesiyle, kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altına toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Müzikalın hikayesinde, 1900'lerin İstanbul'unda besleme olarak yetiştiği evden küçük yaşta kaçan Nigar, yıllar sonra kızı Letafet, kalfası Şetaret, bahtsız besleme Nefaset ve dilsiz Ülfet ile eski mahallesine dönüyor. Mahallelerine yeni gelen kadınları merak eden ahali, gece vakti Nigar'ın evini rahatsız etmeye başlıyor ve olaylar gelişiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İranlı vekil Fatma Rehber koronavirüsten hayatını kaybettiİranlı vekil Fatma Rehber koronavirüsten hayatını kaybetti
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Kanlı Nigar SAMDOB Samsun

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aslanapa’da şehitler sokağı

Aslanapa’da şehitler sokağı

Başarılı öğrencilere ’Radikal Altın’ ödülü

Başarılı öğrencilere ’Radikal Altın’ ödülü

Kağıthane’de yeşil alanlar arttırılıyor

Kağıthane’de yeşil alanlar arttırılıyor

Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu

Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu

4 çocuk babası adamdan 4 gündür haber alınamıyor

4 çocuk babası adamdan 4 gündür haber alınamıyor

Sarıgöl’de baharın tüm renkleri canlandı

Sarıgöl’de baharın tüm renkleri canlandı

Samsun Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
05:28
Sabah
06:53
Öğle
12:51
İkindi
16:03
Akşam
18:39
Yatsı
19:58

Samsun Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Bengi Eczanesi
Ilkadim
Saadet Eczanesi
Ilkadim
Su Eczanesi
Ilkadim
Çakır Eczanesi
Atakum
Fakülte Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Konya izdivaç sorumlusu Samsun'da yakalandı

GÜNCELLEME - FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Konya izdivaç sorumlusu Samsun'da yakalandı

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama

İnşaattan düşen işçi yaşam mücadelesini kaybetti

İnşaattan düşen işçi yaşam mücadelesini kaybetti

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Araçlarında bonzai ele geçen 3 kişi tutuklandı

Araçlarında bonzai ele geçen 3 kişi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.