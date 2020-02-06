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SAMDOB "Kanlı Nigar" müzikalini yeniden sahneleyecek

SAMSUN HABERLERİ  | 06.02.2020 16:43 | Son Güncelleme

SAMDOB "Kanlı Nigar" müzikalini yeniden sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), geçen sezon sahneye konulan "Kanlı Nigar" müzikalini tekrar sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Cem İdiz'in bestelediği, Haldun Özörten'in rejisörlüğünü üstlendiği müzikal, İzmir ve Ankara'dan sonra Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde tekrar sahneye konuluyor.

"Kanlı Nigar", Özlem Belkıs'ın düzenlemesiyle kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altına toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Hikayeye göre 1900'lerin İstanbul'unda besleme olarak yetiştiği evden küçük yaşta kaçan Nigar, yıllar sonra kızı Letafet, kalfası Şetaret, bahtsız besleme Nefaset ve dilsiz Ülfet ile eski mahallesine döner.

Mahallelerine yeni gelen kadınları merak eden ahali, gece vakti Nigar'ın evini rahatsız etmeye başlar ve olaylar böyle gelişir.

İki perdeden oluşan müzikal, 8 Şubat Cumartesi ve 10 Şubat Pazartesi günleri Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde saat 20.00'de sahneye konulacak.

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Anahtar Kelimeler:
SAMDOB Samsun

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Samsun Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Bengi Eczanesi
Ilkadim
Faruk Eczanesi
Ilkadim
Kamer Eczanesi
Ilkadim
Begüm Eczanesi
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Kurupelit
Vural Eczanesi
Tekkekoy
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