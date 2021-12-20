SAMDOB "Saraydan Kız Kaçırma" operasını tekrar sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Saraydan Kız Kaçırma" operasını tekrar sanatseverlerin beğenisine sundu.

SAMDOB, Türk-Osmanlı kültürünün etkisiyle oluşan ve 16'ıncı yüzyıldan itibaren Avrupa'yı etkisi altına alan "Turquerie" akımının en güzel müzikal örneklerinden biri olan "Saraydan Kız Kaçırma" operasını, sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda ikinci kez sahneye koydu.

Ünlü besteci Mozart'a ait "Saraydan Kız Kaçırma" operasında Belmonte adlı bir İspanyol soylusunun, uşağı Pedrillo ile Selim Paşa'nın Akdeniz kıyılarındaki yazlık köşkünde tutsak olarak bulunan sevgilisi Konstanze ve onun hizmetçisi Blonde'yi Paşa'nın harem bekçisi Osmin'in elinden kurtarmaya çalışmasını anlatıyor.

Orkestra şefliğini Benoit Fromanger'in üstlendiği operanın sahne kurgusu Tuncay Kurtoğlu ve Cenk Bıyık imzasını taşıyor.

Koro şefliğini Raushan Baigulakova'nın yaptığı eserin sahne ışığını Oğuz Murat Yılmaz üstlenirken, SAMDOB orkestrası ve korosunun yer aldığı eserin başkemancısı ise Didem Tepe.

İkinci kez sahnelenen opera, sanatseverlerce beğeniyle izlendi.

