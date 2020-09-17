YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. SAMDOB yeni sezonunu açık hava konserleriyle açtı

SAMDOB yeni sezonunu açık hava konserleriyle açtı

SAMSUN HABERLERİ  | 17.09.2020 21:27 | Son Güncelleme

SAMDOB yeni sezonunu açık hava konserleriyle açtı

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) 2020-2021 sanat sezonunu sosyal mesafeli açık hava konserleri ile açtı.

SAMDOB, sezon açılışı açık hava konserlerini, Sağlık Bakanlığının belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlediği yeni seyirci oturma düzeni ve orkestra dizilimi ile güvenli bir ortam sağlayarak başlattı.

''Opera ile Oda Müziği Gecesi'' konseri öncesinde dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra seyircilerin maske kontrolü ve ateş ölçümü yapılarak konser alanına girişlerinin sağlandı.

SAMDOB binası önünde bulunan Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirilen konser öncesinde dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı çalışanları tarafından konser alanının incelenmesi yapılarak pandemi koşullarına uygunluğu kontrol edildi. İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu genelgeyle zorunlu hale gelen HES kodu uygulaması, konser alanı girişinde görevlilerce yapıldı. Sanatseverler, HES kodu ile risk grubunda olup olamadıkları sorgulandıktan sonra, ateş ölçümü yapılarak konser alanına alındı. Maske takmanın zorunlu olduğu konserde, önceden sosyal mesafe kurallarına göre hazırlanan oturma düzeni uygulandı.

Konserde seçilen parçaları Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestra sanatçılarından, keman sanatçısı Bestenaz Yakar, viyola sanatçısı Yasemin Darik Örgüt, viyolonsel sanatçısı Nagehan Seçkin, flüt sanatçısı Hande Çakır, klarnet sanatçısı Kayahan Kayaca ve piyanist Onur Altıparmak seslendirirken, Ecem Günaydın, Ege Oral, Çağıl Han Öztornacı ve Ekinsu Cemgil hazırladıkları koreografilerle geceye renk kattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu Survivor başka! Sosyal medyada olay oldu Bu Survivor başka! Sosyal medyada olay oldu
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yardımına itfaiye koştu
Yardımına itfaiye koştu
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Ereğli’de otomobil bariyerlere çarptı
Ereğli’de otomobil bariyerlere çarptı
Halı sahalarda HES’li spor dönemi
Halı sahalarda HES’li spor dönemi
Konya'da 87 yaşındaki kişi, tartıştığı eşini silahla öldürüp intihar etti
Konya'da 87 yaşındaki kişi, tartıştığı eşini silahla öldürüp intihar etti
Aydınlı Mehmet Hoca Adnan Menderes’i andı
Aydınlı Mehmet Hoca Adnan Menderes’i andı

Samsun Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
04:44
Sabah
06:10
Öğle
12:34
İkindi
16:03
Akşam
18:48
Yatsı
20:09

Samsun Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Gönül Eczanesi
Ilkadim
Meydan Eczanesi
Ilkadim
Rendeci Eczanesi
Ilkadim
Bulut Eczanesi
Atakum
Onar Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Serinlemek İçin Kanala Giren Genç Boğuldu
Serinlemek İçin Kanala Giren Genç Boğuldu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
10 yıllık cinayet, günlükten çözüldü
10 yıllık cinayet, günlükten çözüldü
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.