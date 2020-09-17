SAMDOB yeni sezonunu açık hava konserleriyle açtı

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) 2020-2021 sanat sezonunu sosyal mesafeli açık hava konserleri ile açtı.

SAMDOB, sezon açılışı açık hava konserlerini, Sağlık Bakanlığının belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlediği yeni seyirci oturma düzeni ve orkestra dizilimi ile güvenli bir ortam sağlayarak başlattı.

''Opera ile Oda Müziği Gecesi'' konseri öncesinde dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra seyircilerin maske kontrolü ve ateş ölçümü yapılarak konser alanına girişlerinin sağlandı.

SAMDOB binası önünde bulunan Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirilen konser öncesinde dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı çalışanları tarafından konser alanının incelenmesi yapılarak pandemi koşullarına uygunluğu kontrol edildi. İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu genelgeyle zorunlu hale gelen HES kodu uygulaması, konser alanı girişinde görevlilerce yapıldı. Sanatseverler, HES kodu ile risk grubunda olup olamadıkları sorgulandıktan sonra, ateş ölçümü yapılarak konser alanına alındı. Maske takmanın zorunlu olduğu konserde, önceden sosyal mesafe kurallarına göre hazırlanan oturma düzeni uygulandı.

Konserde seçilen parçaları Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestra sanatçılarından, keman sanatçısı Bestenaz Yakar, viyola sanatçısı Yasemin Darik Örgüt, viyolonsel sanatçısı Nagehan Seçkin, flüt sanatçısı Hande Çakır, klarnet sanatçısı Kayahan Kayaca ve piyanist Onur Altıparmak seslendirirken, Ecem Günaydın, Ege Oral, Çağıl Han Öztornacı ve Ekinsu Cemgil hazırladıkları koreografilerle geceye renk kattı.

