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SAMDOD’dan birlik-beraberlik mesajı

SAMSUN HABERLERİ  | 10.07.2020 13:14 | Son Güncelleme

beraberlik mesajı verildi.Düzenlenen buluşmaya düğün salonları, organizasyon firmaları, gelinlik firmaları, fotoğrafçılar, yemek fabrikaları ve seslendirme firmalarından temsilciler katıldı.

beraberlik mesajı verildi.
Düzenlenen buluşmaya düğün salonları, organizasyon firmaları, gelinlik firmaları, fotoğrafçılar, yemek fabrikaları ve seslendirme firmalarından temsilciler katıldı. Buluşmada korona virüsü pandemisinde birlik ve beraberliğin öneminin daha iyi anlaşıldığı ve sektördeki sorunların çözümü noktasında da daha iyi sonuçlar alındığı vurgulandı.
SAMDOD Başkanı Aykut Çepni, “Bizler biliyoruz ki bir araya gelmek bugün için bir başlangıçtır. Bugünden sonra bir arada durabilmek ise ilerlemedir ama birlikte çalışmak en büyük başarıdır. Bu nedenle bugün bir araya geldik. Yarın bir arada duracağız ve gelecekte birlikte çalışacak, işimizi seven ve emek veren insanlar olarak manevi hazzı yaşayarak, ticari olarak faaliyet gösterip başarılı olacağız. Bu birlikteliği ve buna bağlı başarıyı sağlamak için çıktığımız bu yolda amacımız düzenli olarak bir kartopu yumağı gibi büyümek ve birlik olmanın gücünü derneğimizin kuruluş amacı doğrultusunda paylaşmaktır” dedi.

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