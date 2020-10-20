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Şampiyon Adana Demirspor

ADANA HABERLERİ  | 20.10.2020 12:30 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediyesi’nin spora olan ilgiyi artırmak için düzenlediği ‘U-13 Fatih Mehmet Kocaispir’ turnuvasının şampiyonu Adana Demirspor oldu.Yüreğir Belediyesi Spor Kulübü, Adana Demirspor, Adanaspor ve Adana Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün katıldığı tek devreli lig usulü ‘U-13 Fatih Mehmet Kocaispir’ turnuvası tamamlandı.Adana Gençlerbirliği Tesisleri’nde Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in başlama vuruşu ile geçen hafta açılışı yapılan turnuvada takımlar kıyasıya mücadele etti.

Yüreğir Belediyesi’nin spora olan ilgiyi artırmak için düzenlediği ‘U-13 Fatih Mehmet Kocaispir’ turnuvasının şampiyonu Adana Demirspor oldu.
Yüreğir Belediyesi Spor Kulübü, Adana Demirspor, Adanaspor ve Adana Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün katıldığı tek devreli lig usulü ‘U-13 Fatih Mehmet Kocaispir’ turnuvası tamamlandı.
Adana Gençlerbirliği Tesisleri’nde Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in başlama vuruşu ile geçen hafta açılışı yapılan turnuvada takımlar kıyasıya mücadele etti. Oldukça heyecanlı geçen turnuvada genç yetenekler hünerlerini sergiledi.
Adana Gençlerbirliği’ni penaltılarla 4-3 mağlup eden Adana Demirspor 9 puanla şampiyonluğunu ilan ederken, Gençlerbirliği 6, Yüreğir Belediye Spor 3 ve Adanaspor puansız olarak turnuvayı tamamladı.
Şampiyonluk kupasını Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Murat Bilal’in elinden alan Demirsporlu futbolcular büyük sevinç yaşadı.
Adana Demirspor’u tebrik eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Çok güzel, heyecanlı, dostça, centilmence mücadelelerin yaşandığı turnuvamızda ter döken bütün takımlarımızı ve teknik heyetlerini tebrik ediyorum. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya, benzer etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Bütün sporcularımıza başarılar diliyor, şampiyon Demirspor’u kutluyorum” dedi.

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