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Şampiyon Bahadır, gençleri hayallerine kavuşturuyor

ADANA HABERLERİ  | 16.12.2020 12:32 | Son Güncelleme

Bilek güreşinde çeşitli dereceleri bulunan Eşref Bahadır, her yıl 100’e yakın gencin hayallerinin gerçekleşmesine katkı sağlıyor.Atletik Conan Vücut Geliştirme ve Fitness Spor Kulübü Başkanı, Uluslararası Hakem Nihat Söyler, bilek güreşinde dereceleri bulunan Eşref Bahadır’a başarılarından dolayı plaket takdim etti.Bilek güreşinde çeşitli dereceleri bulunan Eşref Bahadır ise her yıl 100’e yakın gencin hayallerini gerçekleştirmesine katkı sağladığını belirterek, “Sporda kondisyon çok önemli.

Şampiyon Bahadır, gençleri hayallerine kavuşturuyor

Bilek güreşinde çeşitli dereceleri bulunan Eşref Bahadır, her yıl 100’e yakın gencin hayallerinin gerçekleşmesine katkı sağlıyor.
Atletik Conan Vücut Geliştirme ve Fitness Spor Kulübü Başkanı, Uluslararası Hakem Nihat Söyler, bilek güreşinde dereceleri bulunan Eşref Bahadır’a başarılarından dolayı plaket takdim etti.
Bilek güreşinde çeşitli dereceleri bulunan Eşref Bahadır ise her yıl 100’e yakın gencin hayallerini gerçekleştirmesine katkı sağladığını belirterek, “Sporda kondisyon çok önemli. Dayanıklılık ve süreklilik sporun en önemli faktörleri arasında gelir. Bilinçli şekilde yapılmaması halinde sporun vücut sağlığını olumsuz etkileri olur. Ben 20 yıl önce Atletik Conan Vücut Geliştirme ve Fitness Kulübü’nde başladığım spor hayatımı, şimdilerde geleceğimizin teminatı gençlerimizi spora kazandırmaya çalışıyorum. Türk sporuna karakterli, zeki ve çevik sporcular kazandırmaya gayret ediyorum” diye konuştu.

Şampiyon Bahadır, gençleri hayallerine kavuşturuyor

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