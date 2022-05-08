Şampiyon basketbolcular Rize'de coşkuyla karşılandı

RİZE (AA) - Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi play-off final serisinde HDI Sigorta Yalova VIP'e üstünlük kurarak Süper Lig'e yükselen Rize Belediyespor, kente döndü.

İyidere ilçesinde taraftarların coşkusu ile karşılanan Rize Belediyespor takımını taşıyan otobüs, konvoy eşliğinde Rize Belediyesinin önüne geldi.

Basketbolcular, elde edilen başarıyı taraftarlarla horon oynayarak kutladı.

Rize Belediyespor takımı ve teknik heyeti, daha sonra Salarha Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'ne geçti.

- Çaykur Rizespor Kulübünden kutlama mesajı

Çaykur Rizespor Kulübü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi play-off şampiyonu Rize Belediyespor'u kutladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off finali 3. maçında HDI Sigorta Yalova VIP'i 70-62 mağlup ederek seride 3-0 öne geçen ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Rize Belediyespor takımını tebrik ediyor, Süper Lig'de başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

