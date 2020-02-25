YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Şampiyon Batuhan Türkiye’yi temsil edecek

Şampiyon Batuhan Türkiye’yi temsil edecek

SAKARYA HABERLERİ  | 25.02.2020 12:55 | Son Güncelleme

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Milli Takım Açık Su Seçme Yarışlarında 10 kilometre yüzme dalında Türkiye Şampiyonu olan Batuhan Ecrin Pınar ve Yüzme Antrenörü Sinan Ölüş’ü misafir ederek Avrupa Şampiyonası için başarılar diledi.Altınkulaç Yüzme Spor Kulübü sporcusu Batuhan Ecrin Pınar (16) Açık Su Milli Takım Seçme Yarışmalarında 10 kilometre Türkiye rekorunu kırarak şampiyon oldu.

Şampiyon Batuhan Türkiye’yi temsil edecek

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Milli Takım Açık Su Seçme Yarışlarında 10 kilometre yüzme dalında Türkiye Şampiyonu olan Batuhan Ecrin Pınar ve Yüzme Antrenörü Sinan Ölüş’ü misafir ederek Avrupa Şampiyonası için başarılar diledi.
Altınkulaç Yüzme Spor Kulübü sporcusu Batuhan Ecrin Pınar (16) Açık Su Milli Takım Seçme Yarışmalarında 10 kilometre Türkiye rekorunu kırarak şampiyon oldu. Batuhan Pınar, 6 Mart 2020 tarihinde İsrail’de düzenlenecek Len Cup Avrupa Açık Su Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Batuhan Pınar’ı çalıştıran Yüzme Antrenörü Sinan Ölüş, Pınar’ın 10 yıldır azimle çalıştığını ifade ederek, aldığı başarı ile büyükler kategorisinde ülkemiz adına yarışacağını söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mutlu Işıksu, “Adapazarı’mızda çocuklarımızın ve gençlerimizin sporun farklı alanlarında başarı göstererek ödül almaları bizi de onurlandırıyor. Alınan farklı ödüller Adapazarı’mızın spor zenginliğinin en güzel örneği. Adapazarı Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya, destek için gayret etmeye devam edeceğiz. Batuhan kardeşimize Avrupa Şampiyonası için başarılar diliyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular
Gençlik Merkezi ve Sakrad işbirliği ile amatör telsizcilik ve mors eğitimi verildiGençlik Merkezi ve Sakrad işbirliği ile amatör telsizcilik ve mors eğitimi verildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya merkezli 24 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 24 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Meysu Outlet’te bowling eğlencesi başlıyor

Meysu Outlet’te bowling eğlencesi başlıyor

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

Meteorolojiden 4 il için yağış uyarısı

Meteorolojiden 4 il için yağış uyarısı

Kış aylarında deri sağlığına dikkat

Kış aylarında deri sağlığına dikkat

Sakarya Namaz Vakitleri 25 Şubat Salı

İmsak
06:09
Sabah
07:33
Öğle
13:17
İkindi
16:19
Akşam
18:50
Yatsı
20:09

Sakarya Nöbetçi Eczaneler25 Şubat Salı

Dilek Eczanesi
Yenikent
Esra Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
Zuhal Eczanesi
Merkez
Serhat Eczanesi
Akyazi
Arifiye Eczanesi
Arifiye
Çağrı Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Serdivan Fikir Sanat Akademisi’nden konsere davet

Serdivan Fikir Sanat Akademisi’nden konsere davet

Yeni kampüs yolunda kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi

Yeni kampüs yolunda kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi

Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!

Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!

Minik Zeynep, kaybolan kedisini her yerde arıyor

Minik Zeynep, kaybolan kedisini her yerde arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.