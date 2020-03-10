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Şampiyon bisikletçiler Özlü’ye konuk oldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.03.2020 18:02 | Son Güncelleme

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Okullararası Bisiklet Yarışmasında şampiyon olarak Kocaeli’ni Türkiye Şampiyonasında temsil etme hakkı kazanan öğrencileri ağırladı.Kocaeli Okullararası Bisiklet Yarışması’nda yıldız erkekler ve yıldız kızlarda şampiyon olarak Kocdaeli Türkiye Okullararası Bisiklet Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazanan Kartonsan İlkokulu Bisiklet Takımı öğrencileri, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’ye konuk oldu.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Okullararası Bisiklet Yarışmasında şampiyon olarak Kocaeli’ni Türkiye Şampiyonasında temsil etme hakkı kazanan öğrencileri ağırladı.
Kocaeli Okullararası Bisiklet Yarışması’nda yıldız erkekler ve yıldız kızlarda şampiyon olarak Kocdaeli Türkiye Okullararası Bisiklet Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazanan Kartonsan İlkokulu Bisiklet Takımı öğrencileri, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’ye konuk oldu. Başkan Özlü’nün karne hediyesi olarak verdiği bisikletlerle yarışmaya katılan öğrenciler, okul müdürü ve beden eğitimi öğretmenleriyle birlikte Özlü’yü ziyaret ederek teşekkürlerini ilettiler. Şampiyon öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik eden Başkan Özlü, “Öğrencilerimizin her alanda başarılı olması için belediye olarak eğitim camiamıza desteklerimiz artarak devam edecek” dedi.
Başkan Özlü daha sonra okullarında yeni fikirlerini geliştiren ve proje haline getiren öğrencileri makamında ağırladı.

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