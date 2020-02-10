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Şampiyon Filtre’den "kayyum" talebine cevap

HATAY HABERLERİ  | 10.02.2020 14:04 | Son Güncelleme

Hatay’da bulunan Şampiyon Filtre Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş, şirkete kayyum atanmasını talep eden Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Yılmaz’ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ortakları Aynur Yılmaz, Selma Yılmaz, Nurettin Yılmaz, Feride Özdemir, Şenay Karaçaylı ve Meryem Yılmaz yaptıkları açıklamada, Şampiyon Filtre Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 450 çalışanıyla 100’e yakın ülkeye ihracat yaptığını, son 10 yıldır Hatay’da vergi rekortmenleri arasında kendine yer edinen köklü bir sanayi kuruluşu olduğunu hatırlattı.

Hatay’da bulunan Şampiyon Filtre Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş, şirkete kayyum atanmasını talep eden Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Yılmaz’ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ortakları Aynur Yılmaz, Selma Yılmaz, Nurettin Yılmaz, Feride Özdemir, Şenay Karaçaylı ve Meryem Yılmaz yaptıkları açıklamada, Şampiyon Filtre Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 450 çalışanıyla 100’e yakın ülkeye ihracat yaptığını, son 10 yıldır Hatay’da vergi rekortmenleri arasında kendine yer edinen köklü bir sanayi kuruluşu olduğunu hatırlattı. Açıklamada şöyle denildi:
"Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve yüzde 3 ortağı olan Selahattin Yılmaz tarafından kurucu Şahap Yılmaz’a vasi atamasına yönelik verilen demeçte yer alan “suç oluşturacak şekilde adli makamları yanıltmaya dönük beyan ve yönlendirmelerde bulunduğumuz” iddiaları gerçeği yansıtmamakta olup, ilgili atama yasanın emredici hükümlerine göre, tamamen hukuki prosedüre uygun olarak İskenderun 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından karara bağlanmıştır.
2019 yılı denetim faaliyetlerinde şirket üst yönetimimiz ve yetkilendirdiği uzman kurumlarca satış ve pazarlama birimimizde tespit edilen haksız rekabet ve suiistimal bulgularını 7 Şubat 2020 tarihinde saat 16:00’da Cumhuriyet Savcılığı’na sunduğumuz ifadelerimiz ile hukuki mercilere bildirmiş bulunmaktayız. Aynı gün saat 21:53 te Selahattin Yılmaz’ın basın yayın organlarında verdiği bu demecin hangi maksat ve niyetle yapıldığını, kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Şirketimiz, mevcut yönetimi ile faaliyetlerine tam kapasiteyle ve etkin bir şekilde sürdürmekte olup, Selahattin Yılmaz şirketimizi temsil ve ilzama yetkili değildir. Kendisi tarafından yapılan açıklamalara hiçbir suretle itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

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