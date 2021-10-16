Şampiyon halterci kardeşlerden Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'na ziyaret

Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu kardeşler Hakan Şükrü Kurnaz ile Kerem Kurnaz, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nu ziyaret etti.

Vali Tekbıyıkoğlu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda 89 kilo koparmada 149 kiloyla altın, silkmede 170 kiloyla bronz madalya elde edip toplamda 319 kiloluk derecesiyle dünya üçüncülüğü elde eden Hakan Şükrü Kurnaz ile Polonya'nın Ciechanow kentinde düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 81 kilo koparmada 118 kiloyla altın, silkmede 143 kiloyla gümüş madalyaya ulaşıp, toplamda da 261 kiloluk derecesiyle Avrupa şampiyonu olan Kerem Kurnaz'a çeyrek altın takıp, çeşitli hediyeler verdi.

İki kardeşin de çok yetenekli olduğunu ve iyi bir sporcunun yetişmesi için birkaç faktörün bir araya gelmesi gerektiğini aktaran Tekbıyıkoğlu, "Burada anne ve babanın sporcu olmasının çok büyük bir etkisi var. Bununla beraber spor alanında memleketimizin imkanları artıyor. Bu ikisi buluştuğunda, çocuklarımızdan önemli başarılar elde edenler çıkartabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekbıyıkoğlu, "Halterin ülkemizde yaygınlaşmasına rahmetli Naim Süleymanoğlu'nun çok büyük katkısı var. Bugün de öğrendim ki dünya şampiyonu olan Kurnaz kardeşlerin babaları Süleymanoğlu'nun çalışma arkadaşlarından bir hocanın vesilesiyle yetişmiş bir başka sporcuymuş. Halter, bu şekilde büyüyerek devam ediyor." diye konuştu.

Sporculardan Hakan Şükrü Kurnaz da "Ülkemi derece yaparak temsil etmekten çok mutlu oldum. Bayrağımızı göndere çektirmek beni çok duygulandırdı. Şu anda olimpik sporcu kadrosunda yer alıyorum. İnşallah 2024 Olimpiyatları'nda şampiyon olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp ile halterci kardeşlerin antrenörlüğünü üstlenen babaları Hayrettin Kurnaz da yer aldı.

