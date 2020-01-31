YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Şampiyon judoculardan Fillikçioğlu’na ziyaret

Şampiyon judoculardan Fillikçioğlu’na ziyaret

AYDIN HABERLERİ  | 31.01.2020 08:39 | Son Güncelleme

Aydın’ı İşitme Engelliler Judo Şampiyonası’nda başarılı bir şekilde temsil eden, Aydınlı Judo sporcuları Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’nu ziyaret etti.Kilis’de düzenlenen İşitme Engelliler Judo Şampiyonası’nda +78 kiloda Türkiye birincisi olan Yadigar Talayhan ve 60 kiloda mücadele eden Mehmet Ali Fargan Türkiye üçüncüsü oldu.Aydın Judo Spor Kulüp Başkanı Mustan Şimşek ve Judo Spor Kulüp Başkanı Serdar Bakış’ın da bulunduğu ziyarette şampiyon sporcular, elde ettikleri başarılarının hikayesini İl Müdürü Fillikçioğlu’na anlattı.İl Müdürü Fillikçioğlu, başarılı sporcuları spor çantası ile ödüllendirip tek tek tebrik ederek, spora ve sporculara desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Aydın’ı İşitme Engelliler Judo Şampiyonası’nda başarılı bir şekilde temsil eden, Aydınlı Judo sporcuları Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’nu ziyaret etti.
Kilis’de düzenlenen İşitme Engelliler Judo Şampiyonası’nda +78 kiloda Türkiye birincisi olan Yadigar Talayhan ve 60 kiloda mücadele eden Mehmet Ali Fargan Türkiye üçüncüsü oldu.
Aydın Judo Spor Kulüp Başkanı Mustan Şimşek ve Judo Spor Kulüp Başkanı Serdar Bakış’ın da bulunduğu ziyarette şampiyon sporcular, elde ettikleri başarılarının hikayesini İl Müdürü Fillikçioğlu’na anlattı.
İl Müdürü Fillikçioğlu, başarılı sporcuları spor çantası ile ödüllendirip tek tek tebrik ederek, spora ve sporculara desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Lastik botta yakalandılar!Lastik botta yakalandılar!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Her sabah kuşlar onu bekliyor

Her sabah kuşlar onu bekliyor

Maltepe’den Elazığ’a ikinci yardım konyovu

Maltepe’den Elazığ’a ikinci yardım konyovu

Yaya daha rahat yürüsün diye

Yaya daha rahat yürüsün diye

24. EMITT’te Kuşadası’na büyük ilgi

24. EMITT’te Kuşadası’na büyük ilgi

Aydın Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:44
Sabah
08:07
Öğle
13:27
İkindi
16:12
Akşam
18:36
Yatsı
19:55

Aydın Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Abacı Eczanesi
Merkez
Çetinbaş Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Çankır Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Nazilli protokolünden yeni yıl ziyaretleri

Nazilli protokolünden yeni yıl ziyaretleri

Ölmeden malını oğluna verdi, evsiz kaldı!

Ölmeden malını oğluna verdi, evsiz kaldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.