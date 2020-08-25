Şampiyon kaleci Talasgücü Belediyespor’da

Talasgücü Belediyespor, geçtiğimiz sezon Isparta 38 Spor forması ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli kaleci Ayhan Öztürk’ü renklerine bağladı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor dış transferde kadrosuna önemli bir ismi daha kattı. Yeni sezonda tek hedefi şampiyonluk olan Talasgücü Belediyespor kadrosuna güç katmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertliler daha önce kalesine İlker Günay ve Güven Yılmaz’ı transfer ederken bir kaleci daha kadrosuna kattı.

Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, "Isparta 32 Spor, Fatsa Belediyespor, Ergene Velimeşespor ve Sultanbeyli Belediyespor takımları ile son 6 yılda 4 kez Bölgesel Amatör Lig şampiyonlukları yaşayan kaleci Ayhan Öztürk takımımız ile anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncumuza ve takımımıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

