Şampiyon puan kaybetmiyor

Bilecik U16 Gençler Ligi’nin bitime haftalar kala garantileyen 1308 Osmaneli Belediyespor puan kaybetmiyor.

Bilecik U16 Gençler Ligi’nin 8’inci haftası hafta geride kalırken, 8’de 8 yaparak en yakın rakibine 12 puan fark atan 1308 Osmaneli Belediyespor, bu hafta da kendi evinde Güneşspor’u 4-2 mağlup etti. Bu galibiyet sonrası 9’da 9 yaparak puanını 27’e çıkaran 1308 Osmaneli Belediyespor ligin bitimine 1 hafta kala rakiplerine puana vermedi. Takımı bu performanslarından dolayı tebrik eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Takımız 9 galibiyet alarak puanını 27 ye çıkardı. Şampiyonluğu geçtiğimiz haftalarda garantileyen 1308 Osmaneli Belediyespor U16 takımımızın sadece kupa için bir maçı kaldı.Türkiye U16 yaş grubu futbol şampiyonasında Bilecik ilini temsil edecek takımımızın sporcularını, ailelerini, yöneticilerini ve büyük taraftarımızı kutlarım" dedi.



