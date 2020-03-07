YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Şampiyon sporcular kupalarını Başkan Seçer’e sundu

Şampiyon sporcular kupalarını Başkan Seçer’e sundu

MERSİN HABERLERİ  | 07.03.2020 13:36 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren kız basketbol U18, U14, U12, U11 ve U10 takımı oyuncularıyla bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren kız basketbol U18, U14, U12, U11 ve U10 takımı oyuncularıyla bir araya geldi. Şampiyon olan U18 ve 3.’lük kupası alan U14 kız basketbol takımının sporcuları, kazandıkları kupaları Seçer’e sundu.
Ziyarette, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Özgür Timur ile basketbol altyapı hocaları Eren Yılmaz ve İbrahim Sağdıç da yer aldı. Sporculara ve altyapı hocalarına hedefleriyle ilgili sorular soran Seçer, “Daha üstleri hedefleyin. Çıtayı yükseltin, hedefi yüksek tutun. Çok daha iyi noktalarda olabiliriz. Henüz kulübümüz yeni oluştu. Ama iyi başladık. Ne yaptığımızı bilerek gidiyoruz. Günü kurtarmak değil, gerçekten yarınların altyapısını oluşturmak istiyoruz” dedi.
Sporcuların, spor yaparken hem kendilerine hem de kentlerine katkı yapacaklarını ifade eden Seçer, “Sporun önemli bir özelliği var, insanları bir araya getirir. Spor kardeşlik, barış, huzur demek. Bu önemli. Diğer taraftan kentinizi, ülkenizi tanıtabilirsiniz. Müsabakalar için farklı illere gidiyorsunuz, gideceksiniz. Orada Mersin’in tanıtımına katkı sunacaksınız. İnşallah uluslararası başarılar için de yurt dışına maçlara gideceksiniz. Orada da Türkiye’nin tanıtımına katkı sunacaksınız. İyi bir kulübe mensupsunuz. Altyapımız gayet iyi. Sizleri gözü gibi koruyan bir başkanınız var. O konuda rahat olun. Hiçbir konuda eksik olmayacak. Hiçbir konuda sizi sıkıntıya sokacak kararların altına imza atmayız. En değerli hocalarımızla yürüyeceğiz. Başarılarınızdan dolayı kutluyorum. Çok daha güzel başarılara hep beraber yürüyeceğiz. Ondan eminim. Hiçbir kuşkum yok. Sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum ve sizleri çok seviyorum" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana'da fuhuş operasyonu! Kocasıyla birlikte olması için 1500 TL vermişAdana'da fuhuş operasyonu! Kocasıyla birlikte olması için 1500 TL vermiş
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Mersin’de işçi otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Mersin’de işçi otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Doğu Karadeniz’in en büyük mezbahası Fatsa’da açıldı

Doğu Karadeniz’in en büyük mezbahası Fatsa’da açıldı

Başkan Babaoğlu kadın personelleri unutmadı

Başkan Babaoğlu kadın personelleri unutmadı

Mersin Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
05:38
Sabah
06:57
Öğle
12:58
İkindi
16:14
Akşam
18:48
Yatsı
20:02

Mersin Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Anadolu Eczanesi
Merkez
Babacan Eczanesi
Merkez
Beydağı Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkez
İlkerdem Eczanesi
Merkez
İzmir Eczanesi
Merkez
Jiyan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mersin’de okul bahçelerine 400 hünnap fidanı dikildi

Mersin’de okul bahçelerine 400 hünnap fidanı dikildi

Tarsus’ta "çöp evden" 1 kamyon çöp çıktı

Tarsus’ta "çöp evden" 1 kamyon çöp çıktı

Yol yapım, bakım ve onarım işlerindeki tehlike ve riskler anlatıldı

Yol yapım, bakım ve onarım işlerindeki tehlike ve riskler anlatıldı

Tebrik için gönderilen çiçekleri öğrencilere hediye etti

Tebrik için gönderilen çiçekleri öğrencilere hediye etti

Mersin’de denizde kaybolan bekçi 29 gündür aranıyor

Mersin’de denizde kaybolan bekçi 29 gündür aranıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.