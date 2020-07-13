YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Şampiyon takımdan Başkan Saygılı’ya ziyaret

Şampiyon takımdan Başkan Saygılı’ya ziyaret

KIRIKKALE HABERLERİ  | 13.07.2020 17:20 | Son Güncelleme

Kırıkkale Büyük Anadoluspor Yönetim Kurulu üyeleri, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’yı ziyaret etti.Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu’nun aldığı karar sonrasında 3.

Şampiyon takımdan Başkan Saygılı’ya ziyaret

Kırıkkale Büyük Anadoluspor Yönetim Kurulu üyeleri, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’yı ziyaret etti.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu’nun aldığı karar sonrasında 3. Lig’e yükseldi. Şampiyonluğu tescillenen takımın yönetim kurulu üyeleri, sezon boyunca kendilerine desteklerini esirgemeyen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’yı ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırlayan Başkan Saygılı ise, her zaman takımın yanında olduğunu ifade ederek şampiyonlukları dolayısıyla kendilerini kutladı. Başkan Saygılı, “Takımımıza her zaman destek veriyoruz. İnşallah 3. Lig’de de başarılı bir sezon geçirerek daha iyi yerlere geleceğiz. Yönetim, teknik heyet, taraftarlarımız ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Bu takım başarısını sürdürecek” ifadelerini kullandı.
Kırıkkale Büyük Anadoluspor Yönetimi de Başkan Saygılı’ya plaket takdim etti.

Şampiyon takımdan Başkan Saygılı’ya ziyaret

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'En güzel ülkeye sahibim''En güzel ülkeye sahibim'
PARTNER Fotoğraflar Cerrahpaşa'dan! Koronavirüs derisini bu hale getirdi Fotoğraflar Cerrahpaşa'dan! Koronavirüs derisini bu hale getirdi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli’de 204 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kocaeli’de 204 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Mersedes Kadir kitabı çıktı

Mersedes Kadir kitabı çıktı

Kavakpınarı köyü güzelliği ile büyülüyor

Kavakpınarı köyü güzelliği ile büyülüyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Vali Yırık denetimde, vatandaşın işinin hızlı ilerlemesi için talimat verdi

Vali Yırık denetimde, vatandaşın işinin hızlı ilerlemesi için talimat verdi

Ağrılı kadınlar Diyarbakır anneleri için Ayasofya’da buluşacak

Ağrılı kadınlar Diyarbakır anneleri için Ayasofya’da buluşacak

Kırıkkale Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:32
Sabah
05:22
Öğle
12:57
İkindi
16:53
Akşam
20:22
Yatsı
22:04

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Karadeniz Eczanesi
Merkez
Kırıkkale Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Başkan Türkyılmaz’dan cami inşaatına destek

Başkan Türkyılmaz’dan cami inşaatına destek

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kırıkkale'de özel bir kolejde yangın çıktı

Kırıkkale'de özel bir kolejde yangın çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.