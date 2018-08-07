Ajax neye uğradığını şaşırdı!

İlk maçta Dinamo Zagreb, Astana'yı rahat geçti.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları

1 / 12 Günün ilk maçında Ukrayna temsilcisi Astana evinde Dinamo Zagreb'le karşılaştı.

2 / 12 Hırvat ekibi Dinamo Zagreb maçı Budimir ve Olmo'nun golleriyle 2-0 kazanarak bir üst turun kapısını ardına kadar açtı.

3 / 12 Azerbaycan ekibi Qarabağ ise Belarus takımı BATE Borisov'u ağırladı.

4 / 12 BATE maçı Dragun'un tek golüyle 1-0 kazanarak bir üst tur için avantaj yakaladı.

5 / 12 Bir başka maçta ise İsveç takımı Malmö sahasında Macaristan ekibi Videoton ile karşılaştı.

6 / 12 Mücadele Christiansen ve Nego'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

7 / 12 Çek ekibi Slavia Prag evinde Ukrayna'nın güçlü takımı Dinamo Kiev'i ağırladı.

8 / 12 Maç Benjamin Verbic ve Josef Husbauer'in golleriyle 1-1 bitti.

9 / 12 Belçika takımı Standard Liege sahasında Hollanda devi Ajax'ı konuk etti.

10 / 12 Ajax'ı Huntelaar ve Tadic 2-0 öne geçirdi ancak Liege Carcela ve Emond'la maçı 2-2 bitirmeyi başardı.

11 / 12 Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ise evinde Slovak ekibi Spartak Trnava'yla karşılaştı.