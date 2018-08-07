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Ajax neye uğradığını şaşırdı!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 07.08.2018 23:59 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçlarının ilk seansı tamamlandı. İşte alınan sonuçlar...

İlk maçta Dinamo Zagreb, Astana'yı rahat geçti.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları

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Günün ilk maçında Ukrayna temsilcisi Astana evinde Dinamo Zagreb'le karşılaştı.

Günün ilk maçında Ukrayna temsilcisi Astana evinde Dinamo Zagreb'le karşılaştı.
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Hırvat ekibi Dinamo Zagreb maçı Budimir ve Olmo'nun golleriyle 2-0 kazanarak bir üst turun kapısını ardına kadar açtı.

Hırvat ekibi Dinamo Zagreb maçı Budimir ve Olmo'nun golleriyle 2-0 kazanarak bir üst turun kapısını ardına kadar açtı.
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Azerbaycan ekibi Qarabağ ise Belarus takımı BATE Borisov'u ağırladı.

Azerbaycan ekibi Qarabağ ise Belarus takımı BATE Borisov'u ağırladı.
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BATE maçı Dragun'un tek golüyle 1-0 kazanarak bir üst tur için avantaj yakaladı.

BATE maçı Dragun'un tek golüyle 1-0 kazanarak bir üst tur için avantaj yakaladı.
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Bir başka maçta ise İsveç takımı Malmö sahasında Macaristan ekibi Videoton ile karşılaştı.

Bir başka maçta ise İsveç takımı Malmö sahasında Macaristan ekibi Videoton ile karşılaştı.
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Mücadele Christiansen ve Nego'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Mücadele Christiansen ve Nego'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
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Çek ekibi Slavia Prag evinde Ukrayna'nın güçlü takımı Dinamo Kiev'i ağırladı.

Çek ekibi Slavia Prag evinde Ukrayna'nın güçlü takımı Dinamo Kiev'i ağırladı.
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Maç Benjamin Verbic ve Josef Husbauer'in golleriyle 1-1 bitti.

Maç Benjamin Verbic ve Josef Husbauer'in golleriyle 1-1 bitti.
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Belçika takımı Standard Liege sahasında Hollanda devi Ajax'ı konuk etti.

Belçika takımı Standard Liege sahasında Hollanda devi Ajax'ı konuk etti.
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Ajax'ı Huntelaar ve Tadic 2-0 öne geçirdi ancak Liege Carcela ve Emond'la maçı 2-2 bitirmeyi başardı.

Ajax'ı Huntelaar ve Tadic 2-0 öne geçirdi ancak Liege Carcela ve Emond'la maçı 2-2 bitirmeyi başardı.
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Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ise evinde Slovak ekibi Spartak Trnava'yla karşılaştı.

Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ise evinde Slovak ekibi Spartak Trnava'yla karşılaştı.
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Ben Nabouhane ve Erik Grendel'ın golleriyle mücadele 1-1 sona erdi.

Ben Nabouhane ve Erik Grendel'ın golleriyle mücadele 1-1 sona erdi.
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ajax standard liege

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