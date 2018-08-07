Ajax neye uğradığını şaşırdı!

İlk maçta Dinamo Zagreb, Astana'yı rahat geçti.
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları
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Günün ilk maçında Ukrayna temsilcisi Astana evinde Dinamo Zagreb'le karşılaştı.
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Hırvat ekibi Dinamo Zagreb maçı Budimir ve Olmo'nun golleriyle 2-0 kazanarak bir üst turun kapısını ardına kadar açtı.
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Azerbaycan ekibi Qarabağ ise Belarus takımı BATE Borisov'u ağırladı.
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BATE maçı Dragun'un tek golüyle 1-0 kazanarak bir üst tur için avantaj yakaladı.
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Bir başka maçta ise İsveç takımı Malmö sahasında Macaristan ekibi Videoton ile karşılaştı.
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Mücadele Christiansen ve Nego'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
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Çek ekibi Slavia Prag evinde Ukrayna'nın güçlü takımı Dinamo Kiev'i ağırladı.
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Maç Benjamin Verbic ve Josef Husbauer'in golleriyle 1-1 bitti.
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Belçika takımı Standard Liege sahasında Hollanda devi Ajax'ı konuk etti.
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Ajax'ı Huntelaar ve Tadic 2-0 öne geçirdi ancak Liege Carcela ve Emond'la maçı 2-2 bitirmeyi başardı.
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Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ise evinde Slovak ekibi Spartak Trnava'yla karşılaştı.
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Ben Nabouhane ve Erik Grendel'ın golleriyle mücadele 1-1 sona erdi.
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