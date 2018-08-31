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Şampiyonlar Ligi kura çekimine Kerimcan damgası

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 31.08.2018 07:32 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinin belli olduğu kura çekimiyle ilgili capsler sosyal medyayı salladı.

İşte o capsler...

Şampiyonlar Ligi kura çekimi capsleri

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'deki rakiplerinin belli olduğu kura çekimi sonrası capsler sosyal medyaya damga vurdu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'deki rakiplerinin belli olduğu kura çekimi sonrası capsler sosyal medyaya damga vurdu.
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İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...
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Şampiyonlar Ligi kura çekimi capsleri

Şampiyonlar Ligi kura çekimi capsleri
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Şampiyonlar Ligi kura çekimi capsleri

Şampiyonlar Ligi kura çekimi capsleri
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Şampiyonlar Ligi kura çekimi capsleri

Şampiyonlar Ligi kura çekimi capsleri
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Şampiyonlar Ligi kura çekimi capsleri

Şampiyonlar Ligi kura çekimi capsleri
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Şampiyonlar Ligi kura çekimi capsleri

Şampiyonlar Ligi kura çekimi capsleri
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Şampiyonlar Ligi kura çekimi capsleri

Şampiyonlar Ligi kura çekimi capsleri
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Şampiyonlar Ligi kura çekimi capsleri

Şampiyonlar Ligi kura çekimi capsleri
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Şampiyonlar Ligi kura çekimi capsleri

Şampiyonlar Ligi kura çekimi capsleri
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Şampiyonlar Ligi kura çekimi capsleri

Şampiyonlar Ligi kura çekimi capsleri
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Şampiyonlar Ligi kura çekimi capsleri

Şampiyonlar Ligi kura çekimi capsleri
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