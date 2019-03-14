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Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga şok vuran pozisyon!

İSPANYA HABERLERİ  | 14.03.2019 10:11 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın Olimpik Lyon'u 5-1 mağlup ettiği maçta ev sahibi lehine verilen penaltı büyük tartışma yarattı.

Barcelona ile Olimpik Lyon arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinin 16. dakikasında penaltı kararı verildi.

Sosyal medyada tartışma yarattı

Barcelona ile Olimpik Lyon arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinin 16. dakikasında penaltı kararı verildi.

Barcelona ile Olimpik Lyon arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinin 16. dakikasında penaltı kararı verildi.

Eski Galatasaraylı Jason Denayer ile Luis Suarez’in ikili mücadelesi sonrası Uruguaylı oyuncu yerde kaldı. Maçın Polonyalı hakemi Szymon Marciniak penaltı kararı verdi. Barcelona, Messi ile bu penaltıyı değerlendirerek turun ilk golünü bulmuş oldu. Pozisyonda Jason Denayer’in Suarez’e değil, Suarez’in Denayer’e faul yaptığına dair itirazlar hem sosyal medyada hem basında yükseldi.

Eski Galatasaraylı Jason Denayer ile Luis Suarez’in ikili mücadelesi sonrası Uruguaylı oyuncu yerde kaldı. Maçın Polonyalı hakemi Szymon Marciniak penaltı kararı verdi. Barcelona, Messi ile bu penaltıyı değerlendirerek turun ilk golünü bulmuş oldu. Pozisyonda Jason Denayer’in Suarez’e değil, Suarez’in Denayer’e faul yaptığına dair itirazlar hem sosyal medyada hem basında yükseldi.

L’Equipe gazetesi penaltı kararının hatalı olduğunu belirterek, görüş aldığı eski hakem Said Enjimi, “Açık bir şekilde görülüyor ki Suarez, Denayer’in ayağına basıyor. Hakem nasıl penaltı kararı verdi, anlamadım” dedi.

L’Equipe gazetesi penaltı kararının hatalı olduğunu belirterek, görüş aldığı eski hakem Said Enjimi, “Açık bir şekilde görülüyor ki Suarez, Denayer’in ayağına basıyor. Hakem nasıl penaltı kararı verdi, anlamadım” dedi.

Marca gazetesine konuşan İspanyol eski hakem Andujar Oliver, “Marciniak hatalı. Luis Suarez, Denayer’in ayağına basıyor. Karar tam tersi yönde olmalıydı. VAR neden hakemi uyarmadı, anlamıyorum” açıklamasını yaptı.

Marca gazetesine konuşan İspanyol eski hakem Andujar Oliver, “Marciniak hatalı. Luis Suarez, Denayer’in ayağına basıyor. Karar tam tersi yönde olmalıydı. VAR neden hakemi uyarmadı, anlamıyorum” açıklamasını yaptı.

Barcelona’nın yıldızı Luis Suarez, Lyon maçının ardından çok tartışılan penaltı kararını değerlendirdi.

Barcelona’nın yıldızı Luis Suarez, Lyon maçının ardından çok tartışılan penaltı kararını değerlendirdi.

Barcelona’nın Uruguaylı yıldızı Luis Suarez, Lyon’u 5-1 yenip UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Jason Denayer ile girdikleri pozisyon ve ardından verilen penaltı kararıyla ilgili gelen soruya Suarez, “Üstünden atlamaya çalıştım ama olmadı. Birazcık dengemi bozdu. Hakem kararını verdi. Öyle ya da böyle” cevabını verdi.

Barcelona’nın Uruguaylı yıldızı Luis Suarez, Lyon’u 5-1 yenip UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Jason Denayer ile girdikleri pozisyon ve ardından verilen penaltı kararıyla ilgili gelen soruya Suarez, “Üstünden atlamaya çalıştım ama olmadı. Birazcık dengemi bozdu. Hakem kararını verdi. Öyle ya da böyle” cevabını verdi.

Şampiyonlar Ligi’nde gol atmakta zorlanmasıyla ilgili gelen soruya ise Suarez, “Golcüler golle yaşar. Ben de golle yaşıyorum. Takım böyle devam ettiği müddetçe ben de bir noktada gol atarım. Sadece şansımın yaver gitmesi gerekiyor” yanıtıyla sözlerini noktaladı.

Şampiyonlar Ligi’nde gol atmakta zorlanmasıyla ilgili gelen soruya ise Suarez, “Golcüler golle yaşar. Ben de golle yaşıyorum. Takım böyle devam ettiği müddetçe ben de bir noktada gol atarım. Sadece şansımın yaver gitmesi gerekiyor” yanıtıyla sözlerini noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligi barcelona suarez olimpik lyon jason denayer

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