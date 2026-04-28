SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıldı! PSG-Bayern maçında gol yağmuru

Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu! PSG ve Bayern Münih arasındaki yarı final ilk yarısında tam 5 gol atıldı. Dembele'nin son saniye golüyle PSG devreyi 3-2 önde kapattı.

Burak Kavuncu

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Paris Saint-Germain ile Bayern Münih arasındaki dev randevu, kelimenin tam anlamıyla bir futbol resitaline sahne oluyor. Parc des Princes’te oynanan mücadelenin ilk yarısı, Şampiyonlar Ligi tarihine geçecek bir gol düellosuna ve baş döndüren bir tempoya ev sahipliği yaptı.

DEVLERİN SAVAŞINDA ÇILGIN İLK YARI: GOLLER YAĞMUR OLUP YAĞDI!

PSG ve Bayern Münih arasındaki yarı final ilk yarısında tam 5 gol atıldı! Dembele'nin ilk yarının son saniyesindeki golüyle Paris ekibi soyunma odasına 3-2 önde girmeyi başardı.

BAYERN HIZLI BAŞLADI! PARIS GERİ DÖNDÜ...

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf konuk ekip Bayern Münih oldu. Alman devi, henüz 17. dakikada H.Kane ile bulduğu golle deplasmanda 1-0 öne geçerek soğuk duş etkisi yarattı. Ancak çabuk toparlanan PSG, 24. dakikada Kvaratskhelia ile gelen beraberlik golüyle oyuna tutundu. Tribün desteğini arkasına alan Fransız temsilcisi, 33. dakikada Joa Neves ile skoru 2-1’e getirerek muazzam bir geri dönüşe imza attı.

Pes etmeye niyeti olmayan Panzerler, 41. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak M.Olise'nin golüyle durumu 2-2’ye getirdi ve maçı adeta yeniden başlattı. Herkes ilk yarının bu skorla bitmesini beklerken, 45+2. dakikada sahneye çıkan Ousmane Dembele, attığı kritik golle PSG’yi soyunma odasına 3-2 önde götürdü. İlk 45 dakikada atılan 5 gol ve sergilenen üst düzey futbol, tüm dünyadaki sporseverleri ekran başına kilitledi.

TARİHE GEÇTİ!

PSG ile Bayern, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk yarısında beş gole ulaşılan ilk yarı final maçını oynuyor.

BAYERN BU SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE COŞTU...

Bayern Münih, bu sezon sergilediği hücum performansıyla futbol tarihinin en korkutucu istatistiklerinden birine imza atarak adeta bir "gol makinesine" dönüştü. Bundesliga'da çıktığı 31 maçta rakip ağları 113 kez sarsan Alman devi, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 13 karşılaşmada ise 40 gol bularak Avrupa'nın zirvesinde durdurulamaz bir güç olduğunu kanıtladı. Tüm kulvarlarda çıktığı 50 resmi maçta toplam 168 gole ulaşan ve maç başına 3,3 gibi inanılmaz bir gol ortalaması yakalayan Panzerler, modern futbolun sınırlarını zorlayarak sezonu tarihi bir rekorla taçlandırmaya çok yaklaştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Temsilcimiz Beşiktaş Eurocup finalinde Bourg'a kaybetti! Temsilcimiz Beşiktaş Eurocup finalinde Bourg'a kaybetti!
Yüksel Yıldırım'dan sert tepki! "Niye benimle uğraşıyorsunuz?"Yüksel Yıldırım'dan sert tepki! "Niye benimle uğraşıyorsunuz?"
Anahtar Kelimeler:
rekor son dakika bayern munih psg şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülistan Doku soruşturmasında babadan oğluna mesaj: 'Her şeyden haberin var şerefsiz'

Gülistan Doku soruşturmasında babadan oğluna mesaj: 'Her şeyden haberin var şerefsiz'

Celal Karatüre'ye polis koruması tartışma yarattı!

Celal Karatüre'ye polis koruması tartışma yarattı!

Fenerbahçe'de yeni hoca adayları belli oldu! Geri dönüyor

Fenerbahçe'de yeni hoca adayları belli oldu! Geri dönüyor

Derbide küfürlü tezahürat gerilimi! Şevket Çoruh'a sert çıktı

Derbide küfürlü tezahürat gerilimi! Şevket Çoruh'a sert çıktı

Akaryakıt istasyonlarında artık bu yasak!

Akaryakıt istasyonlarında artık bu yasak!

Asgari ücret ve emekli maaşı için Erdoğan'dan 'zam' talimatı!

Asgari ücret ve emekli maaşı için Erdoğan'dan 'zam' talimatı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.