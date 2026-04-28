Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıldı! PSG-Bayern maçında gol yağmuru

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Paris Saint-Germain ile Bayern Münih arasındaki dev randevu, kelimenin tam anlamıyla bir futbol resitaline sahne oluyor. Parc des Princes’te oynanan mücadelenin ilk yarısı, Şampiyonlar Ligi tarihine geçecek bir gol düellosuna ve baş döndüren bir tempoya ev sahipliği yaptı.

DEVLERİN SAVAŞINDA ÇILGIN İLK YARI: GOLLER YAĞMUR OLUP YAĞDI!

PSG ve Bayern Münih arasındaki yarı final ilk yarısında tam 5 gol atıldı! Dembele'nin ilk yarının son saniyesindeki golüyle Paris ekibi soyunma odasına 3-2 önde girmeyi başardı.

BAYERN HIZLI BAŞLADI! PARIS GERİ DÖNDÜ...

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf konuk ekip Bayern Münih oldu. Alman devi, henüz 17. dakikada H.Kane ile bulduğu golle deplasmanda 1-0 öne geçerek soğuk duş etkisi yarattı. Ancak çabuk toparlanan PSG, 24. dakikada Kvaratskhelia ile gelen beraberlik golüyle oyuna tutundu. Tribün desteğini arkasına alan Fransız temsilcisi, 33. dakikada Joa Neves ile skoru 2-1’e getirerek muazzam bir geri dönüşe imza attı.

Pes etmeye niyeti olmayan Panzerler, 41. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak M.Olise'nin golüyle durumu 2-2’ye getirdi ve maçı adeta yeniden başlattı. Herkes ilk yarının bu skorla bitmesini beklerken, 45+2. dakikada sahneye çıkan Ousmane Dembele, attığı kritik golle PSG’yi soyunma odasına 3-2 önde götürdü. İlk 45 dakikada atılan 5 gol ve sergilenen üst düzey futbol, tüm dünyadaki sporseverleri ekran başına kilitledi.

TARİHE GEÇTİ!

PSG ile Bayern, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk yarısında beş gole ulaşılan ilk yarı final maçını oynuyor.

BAYERN BU SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE COŞTU...

Bayern Münih, bu sezon sergilediği hücum performansıyla futbol tarihinin en korkutucu istatistiklerinden birine imza atarak adeta bir "gol makinesine" dönüştü. Bundesliga'da çıktığı 31 maçta rakip ağları 113 kez sarsan Alman devi, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 13 karşılaşmada ise 40 gol bularak Avrupa'nın zirvesinde durdurulamaz bir güç olduğunu kanıtladı. Tüm kulvarlarda çıktığı 50 resmi maçta toplam 168 gole ulaşan ve maç başına 3,3 gibi inanılmaz bir gol ortalaması yakalayan Panzerler, modern futbolun sınırlarını zorlayarak sezonu tarihi bir rekorla taçlandırmaya çok yaklaştı.