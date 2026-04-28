Derbi sonrası Şevket Çoruh tepki çekti! Pelin Öztekin'den olay sözler

Fenerbahçe taraftarı olan Şevket Çoruh’un, Galatasaray derbisindeki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Tepkilerin odağındaki oyuncuya en dikkat çeken eleştiri ise Pelin Öztekin’den geldi.

Fenerbahçe taraftarı oyuncu Şevket Çoruh, Galatasaray ile oynanan derbi maçına gitti. Oyuncu küfürlü tezahürat ederken görüldüğü bir video üzerinden özellikle sosyal medyada çok sayıda tepki yöneltildi.

Çoruh'a yöneltilen tepkiler arasında belki de en dikkat çekeni Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'den geldi.

KAVUK GÖNDERMESİ

Babasının 'Kavuk'u devrettiği Çoruh için 'bu görüntüleri görseydi eminim üzülürdü' ifadelerini kullanan Pelin Öztekin, tepkisini şu sözlerle gösterdi:

"Tribüncülükte her şeye varım ama ben Şükrü Saraçoğlu’na veya Süleyman Seba başkana hiçbir zaman küfür etmedim. Her şeyin bi adabı, üslubu vardır. Babamın kararına saygı duymakla beraber görse üzülürdü. EMİNİM! Baba Sahne’yi kurup ayakta tutmak Türk tiyatrosu için bir başarı olsa dahi Baba Karakter de olması lazım.
Kavuk alkış ister, meşale değil!"

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
