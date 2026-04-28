Derbi sonrası Şevket Çoruh tepki çekti! Pelin Öztekin'den olay sözler

Fenerbahçe taraftarı oyuncu Şevket Çoruh, Galatasaray ile oynanan derbi maçına gitti. Oyuncu küfürlü tezahürat ederken görüldüğü bir video üzerinden özellikle sosyal medyada çok sayıda tepki yöneltildi.

Çoruh'a yöneltilen tepkiler arasında belki de en dikkat çekeni Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'den geldi.

KAVUK GÖNDERMESİ

Babasının 'Kavuk'u devrettiği Çoruh için 'bu görüntüleri görseydi eminim üzülürdü' ifadelerini kullanan Pelin Öztekin, tepkisini şu sözlerle gösterdi:

"Tribüncülükte her şeye varım ama ben Şükrü Saraçoğlu’na veya Süleyman Seba başkana hiçbir zaman küfür etmedim. Her şeyin bi adabı, üslubu vardır. Babamın kararına saygı duymakla beraber görse üzülürdü. EMİNİM! Baba Sahne’yi kurup ayakta tutmak Türk tiyatrosu için bir başarı olsa dahi Baba Karakter de olması lazım.

Kavuk alkış ister, meşale değil!"