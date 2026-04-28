Fenerbahçe'de yeni hoca adayları belli oldu! Geri dönüyor

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
Derbide alınan ağır yenilginin ardından Fenerbahçe’de köklü değişiklikler peş peşe geldi. Galatasaray karşısında sahadan 3-0 mağlup ayrılan sarı-lacivertlilerde yönetim, kritik kararlar aldı.
Kulüp yönetimi, dün yapılan toplantıların ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile sportif direktör Devin Özek’in görevlerine son verdi. Alınan bu karar, camiada yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlandı.
Sezonun kalan bölümünde takımın başında kimin olacağı da netleşti. Ligin son üç haftasında Fenerbahçe’yi Zeki Murat Göle’nin çalıştıracağı öğrenildi.
Teknik direktörlük koltuğu için öne çıkan isimler de belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Aykut Kocaman ve İsmail Kartal isimleri listenin başında yer alıyor. Nihai kararın ise yapılacak seçimlerin ardından göreve gelecek yeni başkan tarafından verileceği ifade edildi.
Öte yandan hem Aykut Kocaman hem de İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’ye yeniden dönmeye olumlu yaklaştığı ve göreve hazır oldukları belirtildi.
