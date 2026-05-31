Şampiyonlar Ligi'nde "Yılın Çıkış Yapan Futbolcusu" Arda Güler

UEFA, sezon ödüllerini açıklarken, milli oyuncu Arda Güler'e bir ödülün sahibi oldu.

UEFA yaptığı açıklamada, "Real Madrid'in orta saha oyuncusu Arda Güler, UEFA Teknik Gözlem Grubu tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'Yılın Çıkış Yapan Oyuncusu' seçildi" ifadelerini kullandı.

Real Madrid formasıyla bu sezon başarılı bir performans sergileyen 21 yaşındaki yıldız, sezonu La Liga'da 4 gol ve 9 asist, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 gol ve 4 asistle noktaladı.

BAYERN MÜNİH MAÇIYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ

Güler, özellikle Bayern Münih maçında attığı iki golle dikkatleri üzerine çekmişti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır